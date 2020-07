Trump stellt Wahltermin infrage

US-Präsident Donald Trump stellt den Wahltermin im November infrage. Das schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. „With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote?“, schrieb der US-Präsident.

Donald Trump, über dts Nachrichtenagentur

Er hatte sich in der Vergangenheit immer wieder über das Brief-Wahlverfahren beschwert.

In den Umfragen liegt Trump schon länger deutlich hinter seinem Herausforderer von den Demokraten Joe Biden.