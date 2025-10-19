Newsletter
Sonntag, Oktober 19, 2025
14.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Trump stoppt alle Zahlungen an Kolumbien

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die Vereinigten Staaten künftig keine Zahlungen oder Subventionen mehr an Kolumbien leisten werden.

Trump Stoppt Alle Zahlungen An Kolumbien
Bogotá (Kolumbien) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sei “ein Anführer der illegalen Drogenindustrie”, der “die massive Produktion von Drogen auf großen und kleinen Feldern in ganz Kolumbien stark fördert”, schrieb Trump am Sonntag bei Truth Social. Dies sei mittlerweile das mit Abstand größte Geschäft in Kolumbien, und Petro unternehme nichts, um es zu unterbinden, trotz großzügiger Zahlungen und Subventionen aus den USA, “die nichts anderes als eine langfristige Ausbeutung Amerikas darstellen”.

Der Zweck der Drogenproduktion sei der Verkauf riesiger Mengen des Produkts in die Vereinigten Staaten, “was Tod, Zerstörung und Chaos verursacht”, so Trump. “Petro, ein schlecht bewerteter und sehr unbeliebter Anführer, der sich gegenüber Amerika sehr frech äußert, sollte diese Todesfelder besser sofort schließen, sonst werden die Vereinigten Staaten sie für ihn schließen, und das wird nicht auf nette Weise geschehen”, drohte der US-Präsident.

Das US-Militär greift bereits seit einigen Wochen mutmaßliche Schmugglerboote in der Karibik an. Der kolumbianische Präsident Petro hatte den USA zuletzt vorgeworfen, bei einem solchen Angriff im September, einen unbeteiligten Fischer getötet zu haben.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Newsletter

Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

0
Am Freitagabend hat offenbar ein illegales Autorennen auf dem...
FC Augsburg

FC Augsburg sichert sich einen Punkt in Köln

0
Nach dem Sieg über Wolfsburg ließ der FC Augsburg nach der Länderspielpause einen Punktgewinn folgen. Beim 1. FC Köln sicherten sich die Schwaben durch ein 1:1 einen Zähler.

Neueste Artikel