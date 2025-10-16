Trump telefoniert mit Putin

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert – und nebenbei ein Posting in Sozialen Netzwerken veröffentlicht.

“Ich spreche gerade mit Präsident Putin. Das Gespräch läuft noch, es ist ein längeres, und ich werde über den Inhalt berichten – ebenso wie Präsident Putin -, sobald es beendet ist”, hieß es in der Textnachricht, die am Donnerstag über Trumps Benutzerkonto auf “Truth Social” veröffentlicht wurde.

Trump hatte sich zuletzt enttäuscht über Putin geäußert, weil dieser weder die Kämpfe in der Ukraine einstellen noch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj persönlich zu Friedensgesprächen treffen wollte. Der US-Präsident will am Freitag Selenskyj im Weißen Haus treffen. Es wird erwartet, dass dieser Trump um modernere Waffen bitten wird.