US-Präsident Donald Trump und seine Frau mit Coronavirus infiziert

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sind mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte Trump am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Am Abend habe er das positive Testergebnis erhalten.

Donald und Melania Trump, über dts Nachrichtenagentur

Er und seine Frau würden sich unmittelbar in Quarantäne begeben. „We will get through this TOGETHER!“, schrieb Trump.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

