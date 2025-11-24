Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Trump will im April nach China reisen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump will im April China besuchen. Chinas Präsident Xi Jinping habe ihn dazu eingeladen, teilte Trump am Montag nach einem Telefonat mit Xi mit.

Trump Will Im April Nach China Reisen
Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Gegenzug lud Trump Xi zu einem Staatsbesuch in die USA später im kommenden Jahr ein. Beide Staatschefs seien sich einig, dass häufige Kommunikation wichtig sei, und er freue sich darauf, dies umzusetzen, so der US-Präsident weiter.

In dem Telefonat habe man über verschiedene Themen wie den Ukrainekrieg, Fentanyl und landwirtschaftliche Produkte gesprochen. Das Gespräch diente den Angaben zufolge als Nachbereitung des Treffens in Südkorea vor drei Wochen. Seitdem habe es auf beiden Seiten “bedeutende Fortschritte” bei der Einhaltung der Vereinbarungen gegeben. Trump sagte, dass die Beziehungen zu China “extrem stark” seien.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

