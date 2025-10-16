Newsletter
Donnerstag, Oktober 16, 2025
15.4 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Trump will Putin in Budapest treffen – Vorbereitung nächste Woche

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump will sich wieder persönlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen – und zwar in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Trump Will Putin In Budapest Treffen - Vorbereitung Nächste Woche
Wladimir Putin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das teilte Trump am Donnerstag nach einem Telefonat mit Putin mit. Bereits nächste Woche soll es demnach ein Vorbereitungstreffen an einem noch zu verabredenden Ort geben, an dem von US-Seite Außenminister Marco Rubio teilnehmen soll.

Das Telefonat am Donnerstag sei “produktiv” gewesen, so der US-Präsident. Putin habe ihm dafür gratuliert, den Frieden im Nahen Osten hergestellt zu haben. Davon habe man “seit Jahrhunderten geträumt”, zitiert Trump den russischen Präsidenten.

Man habe außerdem intensiv auch über den Handel zwischen den USA und Russland gesprochen, der aufgenommen werde, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei sei, so Trump.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...
Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bad Wörishofen

Bad Wörishofen: 51-Jähriger bedroht Mieter mit Schusswaffe – SEK nimmt Tatverdächtigen fest

0
Am Mittwochnachmittag, 15. Oktober 2025, wandte sich ein 30-jähriger...
Polizeimeldungen Bayern

St2218 bei Heidenheim | Horror-Crash mit Baum: 21-Jähriger kämpft mit dem Leben

0
Mit voller Wucht prallte ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen mit...

Neueste Artikel