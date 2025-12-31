Newsletter
Mittwoch, Dezember 31, 2025
London
Trump zieht Nationalgarde aus Metropolen ab

US-Präsident Donald Trump zieht die Nationalgarde aus Chicago, Los Angeles und Portland ab. Angeblich “nur” durch diesen Einsatz sei die Kriminalität in diesen Städten deutlich zurückgegangen, schrieb Trump an Silvester auf seiner eigenen Plattform “Truth Social”.

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir werden zurückkehren, vielleicht in einer ganz anderen und stärkeren Form, wenn die Kriminalität wieder ansteigt – es ist nur eine Frage der Zeit”, so der US-Präsident.

“Es ist kaum zu glauben, dass diese demokratischen Bürgermeister und Gouverneure, die allesamt zutiefst inkompetent sind, unseren Abzug wollen, insbesondere angesichts der großen Fortschritte, die erzielt wurden”, schrieb Trump.

