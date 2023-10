Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (08.10.2023) verursachte ein 40-jähriger Autofahrer deutlich alkoholisiert einen Unfall auf der Mühlhauser Straße. Dabei wurde er und sein Beifahrer verletzt.

Gegen 05.00 Uhr war der 40-Jährige mit seinem Auto auf der Mühlhauser Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstellte Ost kam der 40-Jährige von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Grünfläche. Auf Höhe der Ausfahrtspur der A8 hob das Auto aufgrund einer Bodenerhöhung buchstäblich ab und kollidierte zunächst mit einer Leitplanke. Anschließend schleuderte das Auto gegen einen Baum und dann weiter auf einen nahegelegenen Campingplatz. Dort kam das Auto in einem abgestellten Wohnwagen zum Liegen. Auch der daneben befindliche Wohnanhänger wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 40-Jähriger bei seiner Fahrt deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Zudem hatte der 40-Jährige nur einen gefälschten Führerschein und war somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 40-Jährigen.