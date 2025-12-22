Tschechischer Staatsbürger stellt sich unfreiwillig: Haftbefehl wegen Diebstahls in Hof vollstreckt

Am vergangenen Samstag, dem 20. Dezember, ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall beim Bundespolizeirevier Hof. Ein 57-jähriger Tscheche aus der Region Karlsbad suchte spontan die Dienststelle auf, um in Erfahrung zu bringen, ob es möglicherweise ein rechtliches Nachspiel gegen ihn gebe. Der Grund: Er hatte vor einiger Zeit eine Gerichtsverhandlung versäumt.

Überraschender Haftbefehl entdeckt

Die Anfrage des Mannes blieb nicht ohne Konsequenz. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass tatsächlich ein Haftbefehl des Amtsgerichts Wunsiedel wegen Diebstahls gegen den Mann vorlag. Er war zur Verhandlung im Juli nicht erschienen, was nun zu seiner Festnahme führte.

Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Hof

Nach der Festnahme wurde der 57-Jährige umgehend dem Amtsgericht Hof vorgeführt. Im Anschluss erfolgte am späten Nachmittag seine Überführung in die Justizvollzugsanstalt Hof.