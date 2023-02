Der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Cheftrainer André Breitenreiter mit sofortiger Wirkung entlassen. Das teilte der Verein am Montagmittag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Zur Nachfolgeregelung machte der Verein zunächst keine Angaben. Mit der Entlassung Breitenreiters, der den Trainerposten erst zu Beginn der aktuellen Saison übernommen hatte, reagierte der Klub auf die jüngste sportliche Talfahrt. Neun Ligaspiele in Folge konnten die Kraichgauer mittlerweile nicht mehr gewinnen, am Samstag verloren sie sie mit 2:5 beim VfL Bochum. In der Tabelle rutschte der Verein damit auf den 14. Platz ab.

Foto: André Breitenreiter, über dts Nachrichtenagentur