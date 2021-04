TSV Friedberg Handball präsentiert erste Neuzugänge

Zwei Neuzugänge können die Friedberger Handballer präsentieren. Zur kommenden Saison, die vielleicht im Herbst beginnen wird, wechseln Patrick Schupp aus Göggingen und Dominik Wanie aus Fürstenfeldbruck in die Herzogstadt.

Schupp spielte schon zu Drittligazeiten beim TSV. Viel Verletzungspech verhinderte damals, dass er sein volles Potential in der ersten Mannschaft ausnutzen konnte. Nach seinem Wechsel zu Göggingen war Schupp, der als Linkshänder im rechten Rückraum spielt, jedoch schon bald einer der Aufstiegsgaranten für die Augsburger. Mit 109 Toren in 14 Spielen war er 2019/20 ihr mit Abstand bester Werfer und ebnete seiner Mannschaft den Weg in die Landesliga. „Die Rückkehr von Patrick Schupp schließt die Lücke auf der rechten Rückraumposition und stärkt uns enorm“, freute sich Nico Held. „Ein wurfgewaltiger Spieler, der den Verein und unseren Trainer schon lange kennt, passt genau in unser Profil. Patrick wird sich in Friedberg bestimmt sehr wohl fühlen und alles für den TSV geben.“

Der zweite Neuzugang heißt Dominik Wanie und kommt aus Fürstenfeldbruck. Der 21 – jährige Linksaußen kennt den TSV vielleicht auch schon ein wenig von seinem Bruder Hannes, der in der Friedberger B – Jugend aktiv ist. Wanie wird ein Studium in Augsburg aufnehmen, da lag es nahe, dass er die Bayernligamannschaft aus Friedberg verstärken wird. Schon in der Saison 2019/20 war der Linksaußen in der Bayerliga aktiv, da aber noch für die Zweite aus Fürstenfeldbruck. Er ist abwehrstark und wird die junge Friedberger Mannschaft bestimmt besser machen.

Noch steht aber in den Sternen, wann der Spielbetrieb wieder starten kann. Nach dem Ende der Saison aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen wird jetzt unverbindlich ein Neustart im Herbst angestrebt.

Domenico Giannino