TSV Haunstetten Handball muss in Heiningen aufpassen

Das nächste Auswärtsspiel steht für die Drittliga-Handballerinnen am Samstag auf dem Plan: um 17.30 Uhr muss die Truppe um Max Högl beim TSV Heiningen auf das Parkett und darf sich dabei keinen Ausrutscher erlauben, will man am Ende einen der drei Top-Plätze einnehmen.

Der württembergische Traditionsverein steckt zwar derzeit mitten im Abstiegskampf, hat aber durchaus spielerische Qualitäten zu bieten, was Haunstetten bereits im Hinspiel einige Probleme bereitete. „Wir müssen uns auf lange und überraschende Angriffe der Gastgeber einstellen und dürfen nicht abschalten, bevor die Situation geregelt ist,“ sagt Högl nach seiner Video-Analyse und erklärt weiter: „Gerade nach Auslösehandlungen genießen alle Spielerinnen jegliche Freiheit, was von unserem gesamten Defensivverband höchste Aufmerksamkeit einfordert.“

Erfolgsrezept hierzu wäre laut Co-Trainer Vornehm einfach an die Leistung des letzten Heimspiels gegen den TuS Metzingen (41:15) anzuknöpfen: „Da waren wir abwehrmäßig sechzig Minuten voll auf der Höhe und leisteten uns auch bei den vielen Konterchancen keine sichtbaren Leichtsinnsfehler.“

hv