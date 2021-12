TSV Haunstetten Handball nach Sieg über Herzogenaurach Herbstmeister

Die Handballfrauen des TSV Haunstetten konnten auch das vierte Bayern-Derby für sich entscheiden: mit einem ungefährdeten 24:18 (15:8)-Heimsieg über die TS Herzogenaurach behaupten die Rot-Weißen parallel die Spitze in der 3.Liga Staffel F und gehen als Erster in die Rückrunde.

Die Haunstetter Defensive sollte an diesem Abend der Schlüssel zum Erfolg sein und die Truppe von Max Högl stellte ihre Fähigkeiten in dieser Hinsicht eindrucksvoll unter Beweis. Herzogenaurach hatte hier enorme Probleme entsprechende Lösungen zu finden, geriet mehrfach in Zeitdruck und produzierte zudem zahlreiche leichte Ballverluste. So hatte der TSV nach dem 1:2 (5.Minute) erst einmal leichtes Spiel die Geschichte an sich zu reißen, und zwanzig Minuten später waren die Gäste aus Franken beim 14:5 deutlich auf Distanz gebracht. „Leider haben wir danach die Spannung nicht mehr richtig halten können,“ erklärte Trainer Max Högl den weiteren Verlauf der Auseinandersetzung, in dem seine Schützlinge den Herzogenauracherinnen ein ausgeglichenes Spiel ermöglichten. Weniger wie sechs Tore konnte sich die TS allerdings nicht annähern und die vielen vergebenen Chancen im zweiten Durchgang sollten sich dank der durchgängig stabilen Abwehr nicht rächen. Dementsprechend hielt sich auch der Coach mit möglicher Kritik zurück: „Wir stehen nach der Hälfte der Saison auf dem ersten Platz, was will man mehr? Außerdem hat man gerade heute gesehen, dass wir noch ausbaufähig sind. Und was mich am meisten freut, dass sich alle eingesetzten Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen können.“ Das erste Spiel der Rückrunde steht für Haunstetten noch vor der Weihnachtspause an, wenn man am kommenden Samstag auf die Bundesliga-Reserve von Frischauf Göppingen, wiederum in eigener Halle, trifft.

hv

TSV: Frey, Spindler, Schmid (Tor); Irmler (5), Schäfer (4), Hänsel (3), Niebert A. (3/1), Niebert F., Birnkammer (je 2), Joerss (2/1), Smotzek, Knöpfle, Driske (je 1)