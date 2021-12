TSV Haunstetten Handball will gegen Herzogenaurach den Spitzenplatz verteidigen

Für die Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten endet am Samstagabend (18 Uhr) die Vorrunde mit der Partie gegen die TS Herzogenaurach und die Gastgeber wollen hier alles daran setzen auch das vierte Bayern-Derby für sich zu entscheiden und ihren aktuellen Platz an der Spitze zu verteidigen.

10 Spiele, 9 Siege: der TSV kann derzeit wahrlich nicht murren angesichts der ausgezeichneten Bilanz im bisherigen Saisonverlauf, was auch Trainer Max Högl wohlwollend bestätigt: „Damit konnten wir im Vorfeld überhaupt nicht rechnen, auch weil der jungen Truppe einige Leistungsschwankungen zugestanden werden mussten.“ Sein Team zeigte aber trotz der verschiedentlich auch aufgetretenen Diskrepanzen gerade in entscheidenden Phasen der bisherigen Partien Nervenstärke und konnte dadurch meist schwierige Situationen noch zu ihren Gunsten drehen. Selbst der Ausfall von Spielgestalterin Patricia Horner Anfang Oktober konnte kompensiert werden, und somit ist lediglich die Niederlage gegen Verfolger Allensbach das einzige Haar in der Suppe. Die Gäste aus dem Norden Bayerns lieferten bisher ebenfalls ansprechende Leistungen ab, liegen aber mit neun Zählern nur auf Rang sieben, dem ersten kritischen Platz, der Richtung Play-Down weist. Coach Högl erwartet nicht nur deshalb heftige Gegenwehr von Seiten der Franken: „Sie wurden zunächst als ein sicherer Abstiegskandidat gehandelt, haben aber durch Teamleistung und Spielfreude schnell alle vom Gegenteil überzeugt. Ihr Sensationssieg beim Spitzenklub Wolfschlugen sollte allein Warnung genug für alle sein.“

