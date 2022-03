TSV Rain bestätigt Aufwärtstrend – Donau-Rieser gewinnen beim FC Augsburg

Der TSV Rain bestätigt seinen Aufwärtstrend mit einem 2:0-Auswärtssieg bei der Profireserve des Bundesligisten FC Augsburg. Mann des Tages war Fadhel Morou, der mit einer tollen Einzelaktion (45.) und einem Abstauber (81.) beide Tore erzielte. „Wir haben uns vorgenommen hinten gut zu stehen und auf die Fehler des Gegners zu lauern. Wir haben dann die Fehler ausgenutzt und vorne die Dinger gemacht. Ich denke, wir haben es gut gemacht.“, so der Doppelpack-Torschütze nach dem Spiel.

Rains Chefanweiser Christian Krzyzanowski veränderte seine Startaufstellung nach der 2:3-Niederlage gegen den SV Wacker Burghausen auf vier Positionen: Dominik Bobinger, Rene Schröder, Marko Cosic und Johannes Müller ersetzten Fabian Triebel (rotgesperrt), Laurin Bischofberger (Risswunde am Spann), Nicola della Schiava (Bank) und Arif Ekin (gelbgesperrt).

Nach schleppendem Beginn hatte Tim Härtel in der 10 Minute den ersten Torabschluss, doch sein Schuss verfehlte das Ziel deutlich. Drei Minuten später brachte der agile Fadhel Morou aus kurzer Distanz den Ball aufs Tor, doch Augsburgs Schlussmann Daniel Klein konnte mir einer tollen Reaktion zur Ecke klären. Die Heimelf kam nun besser ins Spiel, schaffte es aber nicht, die Abwehr der Gäste in Verlegenheit zu bringen. Praktisch mit dem Pausenpfiff erzielte Fadhel Morou, er nahm Fabio Gruber den Ball ab und knallte das Spielgerät ins lange Eck, die 1:0-Führung.

Nach dem Wechsel kamen die Hausherren besser ins Spiel und machten mächtig Druck aufs Rainer Tor. In der 70. Minuten hätten sie beinahe Erfolg, als Henr Koudossou aus 14 Meter zentral abzieht, doch Johann Hipper im Rainer Tor kann per Fußabwehr klären. Die weiteren Offensivbemühungen der Augsburger waren nicht vom Glück geprägt und strahlten keine Gefahr aus. Den Sack zu machte wiederum Fadhel Morou (81.), als Daniel Klein einen Schuss von Nicola della Schiava in die Mitte abwehrte und er in bester Mittelstürmermanier zum 2:0 abstaubte. Unter Beifall der zahlreichen Gästefans im Rosenaustadion wurde der Stürmer in der 84. Minute ausgewechselt. Nach dem Abpfiff des gut leitenden Schiedsrichter Elias Wörz herrschte große Freude bei den Gästen.

Rains Trainer Christian Krzyzanowski freute sich: „Ich bin hochzufrieden, unser Plan ist voll aufgegangen. Die Mannschaft hat sich voll reingehauen und wir haben hinten zu Null gespielt. Vier Spiele und drei Siege im neuen Fußballjahr, wir sind alle happy und freuen uns auf die nächsten Spiele“.

Weiter geht es am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsgefährteten SV Heimstetten.

FC Augsburg II: Daniel Klein, Fabio Gruber, Aaron Zehnter (69. Noa-Gabriel Simic), Hendrik Hofgärtner, Kristijan Taseski, Henri Koudossou, Fabian Wessig (78. Silvio Sebalj), Felix Schwarzholz, Tim Civeja, Josue M’bila, Alem Japaur (61. Mario Subaric) – Trainer: Josef Steinberger

TSV Rain/Lech: Johann Hipper, Dominik Bobinger, Lukas Gerlspeck, Fadhel Morou (84. Abdel Abou Khalil), Angelo Mayer, René Schröder, Johannes Müller (89. Julian Brandt), Stefan Müller, Jonas Greppmeir (76. Nicola della Schiava), Tim Härtel (90. Marcel Mehl), Marko Cosic (80. Blerand Kurtishaj) – Trainer: Christian Krzyzanowski

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried)

Zuschauer: 230

Tore: 0:1 Fadhel Morou (45.), 0:2 Fadhel Morou (81.)