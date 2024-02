TSV Rain gewinnt das Nachholspiel gegen Heimstetten

Der TSV Rain sicherte sich einen bedeutsamen Sieg gegen den Favoriten aus Heimstetten dank eines Treffers von Tim Härtel im Nachholspiel des 22. Spieltags. Während die Gäste in der ersten Halbzeit das Spiel dominierten, zeigten die Schwaben im zweiten Durchgang eine starke Leistung und entschieden das Spiel letztendlich verdient für sich.

Vor lediglich 120 Zuschauern im Georg-Weber-Stadion übernahmen die Gäste sofort die Kontrolle nach dem Anpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Dominik Kappelsberger. Die gut organisierte Abwehr des TSV Rain ließ zunächst keine gefährlichen Chancen zu und vereitelte die Angriffsversuche der Oberbayern effektiv. Rains Schlussmann, Florian Rauh, bewahrte Ruhe und war zur Stelle, wenn es doch gefährlich wurde. In der 29. Minute ereignete sich ein Schreckmoment, als der Rainer Verteidiger Daniel Biermann sich verletzte und vom Platz musste. Julian Bosch ersetzte ihn nahtlos und fügte sich gut ins Spiel ein. Die Offensivbemühungen der Gastgeber blieben bis zum Halbzeitpfiff erfolglos, und so blieb es torlos zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Hausherren eine deutlich verbesserte Leistung. In der 57. Minute hatte Jannik Schuster die Führung auf dem Fuß, verfehlte jedoch knapp das Ziel. Filip Vnuk prüfte den Rainer Torwart nach einer Stunde mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze. Das Spiel war nun ausgeglichener. Zehn Minuten vor Schluss brachte ein Freistoß die Entscheidung: Michael Senger flankte den Ball präzise in die Mitte, wo Tim Härtel blitzschnell reagierte und aus fünf Metern zum umjubelten 1:0 für die Hausherren traf. In den verbleibenden zehn Minuten verteidigten die Hausherren die Führung erfolgreich und sicherten sich einen wichtigen 1:0-Sieg gegen den Favoriten.

Rains Cheftrainer David Bulik äußerte sich nach dem Spiel wie folgt: „In der ersten Halbzeit haben wir regelrecht um das Gegentor gebettelt; Heimstetten war uns klar überlegen. Dennoch haben wir mit Herz gekämpft und alles gegeben. Leider hat sich Daniel Biermann verletzt, als er umknickte. Die Verletzung sieht ernst aus, und ich befürchte, dass er uns eine Weile fehlen wird. Doch in der zweiten Halbzeit zeigte mein Team eine deutlich verbesserte Leistung, stand besser organisiert und erspielte sich mehr Chancen. Es ist besonders erfreulich, wenn man am Ende gegen ein Spitzenteam mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg belohnt wird. Daher bin ich sehr stolz auf die Mannschaft, insbesondere weil wir auch in der zweiten Halbzeit nochmal richtig Gas gegeben haben.“

TSV Rain: Florian Rauh, Jannik Schuster, Benito Alisanovic, Daniel Biermann (29. Julian Bosch), Michael Senger (93. Muris Avdic), Benjamin Krist, Eugen Belousow, Tim Härtel, Etienne Perfetto, Renato Domislic (61. Gabriel Hasenbichler), Marc Sodji (90. Siegfried Kübler) – Trainer: David Bulik

SV Heimstetten: Maximilian Riedmüller, Fabio Sabbagh, Daniel Steimel (87. Sebastian Burke), Moritz Heigl (83. Nico Nollenberger), Reza Sakhi Zada (90. Fabian Aicher), Filip Vnuk (63. Kubilay Celik), Benedikt Hoppe, Simon Werner (72. Maximilian Gurschke), Lukas Riglewski, Severin Müller, Jordi Woudstra – Trainer: Roman Langer

Schiedsrichter: Dominik Kappelsberger (Aßling)

Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Tim Härtel (80.)