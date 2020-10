TSV Rain gewinnt Liga-Re-Start gegen den FC Memmingen

Im Ligapokal unter der Woche hatte der FC Memmingen den TSV Rain noch mit 1:0 geschlagen. Bei Re-Start der Regionalliga nahm Rain nun mit dem gleichen Ergebnis postwendend Revanche und sicherte sich damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Memminger stecken weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz fest und verpassten es, den Anschluss an die Nicht-Abstiegsränge herzustellen. Zumindest die direkten Konkurrenten Rosenheim und Heimstetten konnten auch nicht punkten, sodass sich die Lage nicht verschlechtert hat. Das Corona-geschädigte und in Quarantäne befindliche Schlusslicht VfR Garching war erneut nicht im Einsatz.

Der Rainer Trainer Alexander Käs wusste, was beim erneuten Aufeinandertreffen den Ausschlag gab: „Wir konnten von der Bank nochmal nachlegen und haben dann auch durch unsere Einwechselspieler das 1:0 gemacht. Das war der Unterschied“. Der Ex-Memminger Dominic Robinson flankte in der 70. Minute und Jonas Greppmeir köpfte mit seinem ersten Ballkontrakt aus kurzer Distanz unhaltbar für Torhüter Martin Gruber ein. Gruber war auch die einzige personelle Veränderung, die FCM-Trainer Esad Kahric gegenüber dem Ligapokal-Sieg vorgenommen hatte, während der Gegner in seiner Startformation einiges umkrempelte. Der Plan im engen schwäbischen Kellerduell ging auf.

Kahric schöpfte zwar auch das maximale Auswechselkontingent von fünf Spielern aus. Seine Hereinnahmen konnten dem Spiel aber keine Wende geben. Mit Luca Boyer (20) kam ein weiterer U21-Spieler zu seinem Regionalliga-Debüt.

Schon in der ersten halben Stunde hatte der FCM kaum Zugriff auf das Spiel gehabt, es gab wenig Entlastung für die Abwehr. Rain hatte durch Käser einen Abseitstreffer und einen Pfostenknaller zu verzeichnen. Als Memmingen aufkam, ergaben sich auch ein paar Chancen. „Die haben wir leider nicht genutzt. So hat der TSV Rain dann gewonnen, zumal der Gegner auch den Tick besser und cleverer war“, hatte sich Kahric nach dem Auftritt am Dienstag beim Gastspiel bei nasskalter Witterung in Nordschwaben mehr erhofft.

Neben den Verletzten Matthias Moser, David Remiger und Roland Wohnlich musste auch Oktay Leyla passen. Der nominelle Mittelstürmer wurde wegen eines Schnupfens aus dem Trainingsbetrieb genommen. Eine vorsorgliche Entscheidung in diesen bewegten Zeiten.

Nachdem in der Stadt Memmingen bei den Corona-Infektionszahlen am Wochenende auch der zweite Warnwert gerissen wurde, muss abgewartet werden, ob das Heimspiel des FC Memmingen am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen SV Wacker Burghausen vor Zuschauern stattfinden kann oder möglicherweise von den Behörden sogar ganz untersagt wird. Der Verein erwartet eine Entscheidung Anfang der Woche. Karten für das Burghausen-Heimspiel werden deshalb frühestens ab Mittwoch erhältlich sein.

Das in der Vorwoche wegen eines Corona-Falls beim Gegner kurzfristig abgesagte Auswärtsspiel beim VfR Garching ist vom Bayerischen Fußballverband indes für Dienstag, 27. Oktober (19 Uhr), neu angesetzt worden.

(ass)

TSV Rain: Zech – Gracic (59. Robinson), Triebel, Bobinger, Königsdorfer – Cosic (70. Luburic), Müller S., Knötzinger, Müller J. – Kurtishaj, (70. Greppmeir), Käser (90. + 2 Bär).

FC Memmingen: Gruber – Schmölz (75. Kollmann), Gräser, Brugger, Portella – Mihajlovic (85. Boyer), Picknik (85. Fetic), Fundel – Akcakaya (66. Wilke), Gebhart, Ezeala (66. Brüderlin Jo.).

Tor: 1:0 (70.) Greppmeir

Gelbe Karten: Bobinger, Robinson, Luburic / Fundel, Akcakaya, Brugger

Schiedsrichter: Steckermeir (Altfraundorf/Ndb.).

Zuschauer: 200.