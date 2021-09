TSV Rain gibt nach Sieg in Eichstätt die „Rote Laterne“ weiter

Mit einer disziplinierten Mannschaftsleistung und dem Quäntchen Glück im richtigen Augenblick, bejubelte der TSV Rain am Samstag seinen zweiten Saisonsieg und gab die Rote Laterne an den TSV 1860 Rosenheim weiter. Dem Kopfball-Eigentor durch den Eichstätter Johannes Kraus ging ein Freistoß, getreten von Marko Cosic, voraus.

Gegenüber dem emotionalen Auftritt beim Totopokalspiel in Aubstadt wechselte Rains Chefanweiser Christian Krzyzanowski sein Team kräftig durch. Auf fünf Positionen nahm er in der Startelf Veränderungen vor: Für Moritz Maiershofer ( auf der Bank ) stand wieder Kevin Schmidt im Tor, Dominik Bobinger und Rene Schröder ersetzen Johannes Müller und Abdel Abou-Khalil, die beide auf der Bank Platz nahmen. Anstelle der Verletzten Arif Ekin und Maximilian Bär spielten Jonas Greppmeir und Stefan Müller von Anfang an.

Nach zähem Beginn und einsetzenden, teils heftigen Regen, nahm das Spiel langsam Fahrt auf. In der 20. Minute der erste Aufreger vor dem TSV-Tor: Fabio Pirner zog aus 11 Meter ab und prüfte Kevin Schmidt im Rainer Tor, der mit einer Glanzparade seinen Kasten sauber hielt. Engagiert und intensiv wurde die Partie von beiden Teams weitergeführt. Auch die Gäste kamen zu ihrer Großchance (31.) durch Jonas Greppmeir, der aus drei Meter am Eichstätter Schlussmann Felix Junghan scheiterte, den Abpraller klärte auf der Linie im letzten Moment Teoman Akmestanli. Sechs Minute vor der Pause schoss noch Semir Gracic einen Freistoß aus 18 Meter knapp neben dem linken Pfosten ins Aus. Die Blumenstädter hatten im ersten Abschnitt die besseren Chancen ohne zwingend zu sein. Folgerichtig wechselte man die Seiten torlos.

Intensiv ging es auch in der zweiten Halbzeit weiter. Trotz witterungsbedingter schlechter Bodenverhältnisse, steckte keine Mannschaft zurück und kämpfte bis zum Umfallen. Dieses Nachbarschaftsduell wollte jeder gewinnen. Die Gäste standen weiterhin hinten gut und machten es den gegnerischen Stürmern schwer. Phlilipp Federl hatte nach 65. Minuten die Führung für die Hausherren auf dem Fuß, klasse angespielt scheiterte er alleine vor Gästetorhüter Kevin Schmidt an diesem. Zwei Minuten später segelte ein hoher Ball von Teoman Akmestanli nur knapp am Rainer Kasten vorbei. Die Gäste kamen nur noch sporadisch in die gegnerische Hälfte. Elf Minuten vor Spielende Freistoß für die Tillystädter durch Marko Cosic. Aus 30 Meter zirkelte er den Ball ins Zentrum auf den Kopf von Johannes Kraus, der unglücklich ins eigene Tor traf. Die Freude auf der Rainer Seite über diesen ein wenig überraschenden Treffer war riesig. Die Gastgeber versuchten in der Schlussphase mit allen Mitteln, die drohende Niederlage abzuwenden, konnten aber die gut stehende Abwehr um Torhüter Kevin Schmidt nicht mehr in Verlegenheit bringen. Letztendlich gewannen die Gäste das umkämpfte Spiel nicht ganz unverdient, weil sie im entscheidenden Augenblick das Glück auf ihrer Seite hatten und zudem kämpferisch eine Glanzleistung ablieferten.

Weiter geht es bereits am Dienstag im Georg-Weber-Stadion mit dem Nachholspiel gegen den SC Eltersdorf. Die Anstoßzeit wurde um eine halbe Stunde auf 17:30 Uhr vorverlegt.

VfB Eichstätt: Junghan, Kraus, Lamprecht, Waffler, Akmestanli, Heinloth (76. Stoßberger), Halbmeyer (80. Cinar), Pirner (90. Selz), N´gatie (76. Neumayer), Federl, Kügel – Trainer: Mattes

TSV Rain/Lech: Schmidt, Mehl, Gracic, Gerlspeck, Bobinger, Schröder, Müller, Kurtishaj (75. Krabler), Greppmeir (58. Abou Khalil) (90. Lopez Guerena), Cosic (86. Königsdorfer), Härtel (82. Bischofberger) – Trainer: Müller – Trainer: Krzyzanowski

Tore: 0:1 Kraus (78. Eigentor)

Schiedsrichter: Schreiner (Pfarrkirchen)

Zuschauer: 480