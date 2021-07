TSV Rain mit deftiger Niederlage in Schweinfurt

Am 2. Spieltag der Regionalliga Bayern kassierte der TSV Rain eine deftige 1:5 Niederlage, die sogar noch höher hätte ausfallen können, gegen ambitionierte Schweinfurter. Es entwickelte sich über 90 Minuten ein einseitiges Spiel, das die Unterfranken nach Belieben kontrollierten.

Rains Chefanweiser Dominik veränderte seine Startelf im Vergleich zur 0:4-Niederlage gegen die SpVgg Bayreuth auf einer Position: Tim Härtel ersetzte Jonas Greppmeir, der auf der Bank Platz nahm.

Die 658 Zuschauer hatten noch nicht richtig Platz genommen, da klingelte es schon im Rainer Kasten: Kevin Frey überraschte den Rainer Schlussmann mit einem Schuss aus 16 Meter ins rechte Toreck (3.). Fünf Minuten später ist Thomas Haas zur Stelle und erhöht auf 2:0. Das Fünkchen Hoffnung nach dem Anschlusstreffer (10.) von Abdel Abou Khalil, der aus 20 Meter abzog und Luis Zwick im Schweinfurter Tor überwand, war nach 15 Minuten verpufft, als Goalgetter Adam Jabiri aus kurzer Distanz zum 3:1 einköpfte. Wiederum Jabiri erzielte in der 22. Minute das 4:1. Die furiose Anfangsphase mit einer überforderten Rainer Abwehr war damit vorbei, denn die Effizienz der Gastgeber ließ nun deutlich nach. Adam Jabiri traf per Fallrückzieher von der Strafraumgrenze noch den Pfosten (28.). Die Gäste aus Schwaben konnten zum Seitenwechselfroh sein, nur vier Gegentore kassiert zu haben.

Zur Halbzeit wechselte Rain auch den Torhüter aus: Für den glücklosen und verletzten Kevin Schmidt kam der 19-jährige Niklas Schmitt zu seinem Regionalligadebüt. Er machte seine Sache mehr als gut und musste nur beim Elfmeter von Kristian Böhnlein hinter sich greifen. Die eher durchschnittliche zweite Hälfte wurde weiterhin von den „Schnüdeln“ beherrscht, die Ball und Gegner laufen ließen, ohne an die Leistung im ersten Abschnitt anzuknöpfen. Den Endstand stellte Kristian Böhnlein in der 82. Minute per Strafstoß zum 5:1 her. Mit der Einwechslung von LaurinBischofsberger (70.) debütierte ein weiterer Spieler des TSV Rain in der Regionalliga. Die Gästewaren froh, als der gut und unauffällig leitende Schiedsrichter Tobias Wittmann pünktlich das Spiel beendete.



Rain-Trainer Dominik Haußner: „Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, enger am Gegenspieler dran zu sein und kompakter zu verteidigen, dieser Plan schlug fehl. Gerade nach unserem Anschlusstreffer wäre aber mehr drin gewesen.Man muss schon ehrlich sein: Das Niveau was der 1. FC Schweinfurt 05 heute spielte, war für uns einen Ticken zu hoch.“

Am kommenden Dienstag geht es bereits weiter.Um 18:30 Uhr ist das Spitzenteam des SV Viktoria Aschaffenburg zu Gast im Georg-Weber-Stadion.

1. FC Schweinfurt 05: Luis Maria Zwick, David Grözinger, Nico Rinderknecht, Thomas Haas (72. Nicolas Pfarr), Amar Cekic, Kristian Böhnlein, Kevin Fery, Daniel Adlung (62. Marco Zietsch), Tim Kraus (82. Lamar Yarbrough), Meris Skenderovic(62. Florian Pieper), Adam Jabiri (62. Amar Suljic) – Trainer: Tobias Strobl

TSV Rain/Lech: Kevin Schmidt (46. Niklas Schmitt), René Schröder (46. Michael Knötzinger), Joseph Königsdorfer (80. Maximilian Bär), Fabian Triebel, David Bauer, Lukas Gerlspeck, Stefan Müller, Arif Ekin, Johannes Müller (46. Jonas Greppmeir), Tim Härtel, Abdel Abou Khalil (70. Laurin Bischofberger) – Trainer: Dominik Haußner



Schiedsrichter: Tobias Wittmann (Wendelskirchen)

Zuschauer: 658

Tore: 1:0 Kevin Fery (3.), 2:0 Thomas Haas (8.), 2:1 Abdel Abou Khalil (10.), 3:1 Adam Jabiri (15.), 4:1 Adam Jabiri (22.), 5:1 Kristian Böhnlein (81. Foulelfmeter)