TSV Rain mit unglücklicher Niederlage im Bayernliga-Eröffnungsspiel

Der TSV Rain kehrte vom Eröffnungsspiel der Bayernliga Süd in Kirchanschöring mit einer unglücklichen Niederlage zurück. Anfangs hatten die Blumenstädter Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, aber im Verlauf der Partie steigerten sie sich zunehmend. Am Ende musste sie sich mit einem Tor in der 91. Minute geschlagen geben.

Nach der gelungenen Eröffnungszeremonie des SV Kirchanschöring mit Vereinsvorstellung und Einlauf der beiden Mannschaften in Begleitung der Kirchanschöringer Blaskapelle pfiff Schiedsrichter Philipp Götz vor 814 Zuschauern die Partie an. Pünktlich dazu fing es heftig an zu Regnen und starker Wind zog auf. Die Gäste aus Schwaben schienen zunächst von den widrigen Wetterbedingungen stärker irritiert zu sein. Schon in der zweiten Minute nutzten die Gastgeber ihre erste Ecke eiskalt aus: Elias Huber stand am langen Pfosten völlig unbedrängt und köpfte aus drei Metern zum frühen 1:0 ein, was die Rainer Mannschaft sichtlich schockte und ihnen Schwierigkeiten bereitete, ins Spiel zu finden. Nach etwa 20 Minuten ließ der Regen langsam nach und das Wetter verbesserte sich. Kirchanschöring übernahm die Spielführung und kam zu einigen Torabschlüssen, die jedoch entweder ungefährlich waren oder von Rains gut aufgelegtem Keeper Florian Rauh entschärft wurden. Die Offensive der Gäste blieb hingegen meist unauffällig, und so wechselten die Mannschaften mit einem 0:1 aus Sicht von Rain die Seiten.

Nach schleppenden Beginn beider Mannschaften in der zweiten Halbzeit, mit leichten Vorteilen der Lechstädter, wechselte Rains Cheftrainer Tjark Dannemann nach 63. Minuten Fabian Triebel und Marco Luburic ein. Sofort gewann das Rainer Spiel an Tempo. Fünf Minuten nach seiner Einwechslung hämmerte Marco Luburic einen Freistoß aus gut 23 Meter zentraler Position unhaltbar ins Netz zum 1:1-Ausgleich. Das Tor fungierte wie ein Weckruf und die Gäste drehten mächtig auf. Sie waren dem Führungstor nun näher als die Heimelf, konnten aber ihre Chancen nicht gewinnbringend zu Ende spielen. Nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte gelang den Gastgebern ein schneller Konter. Den satten Schuss von der rechten Seite konnte Florian Rauh im Rainer Gehäuse noch glänzend parieren, doch den abspringenden Ball spitzelte Dominik Buxmann über die Linie zum 2:1. Die Gäste warfen nun alles nach vorn und beinahe wäre es noch zum Ausgleich gekommen, als Daniel Biermann aus 10 Meter freistehend am Käste-Keeper scheiterte. Kurz danach beendete der gut leitende Schiedsrichter die Partie. Die Rainer Leistung, gerade in der zweiten Hälfte, war bemerkenswert und macht Mut für die bevorstehenden Aufgaben.

Bosko Trivic wurde in dieser Woche kurzfristig verpflichtet. Der 20-jährige Abwehrspieler absolvierte gegen Kirschanschöring sein erstes Spiel in Deutschland. Zuvor lief er für den serbischen Verein FK Omladinac Novi Banovci auf.

„Es war offensichtlich, dass gerade das Eröffnungsspiel auswärts sehr schwer werden würde. Kirchanschöring verfügt über viel Qualität und sich beispielsweise mit Maxi Reiter Regionalliga-Erfahrung dazu geholt hat. Wir haben uns dann vorgenommen, erstmal kompakt zu verteidigen und ins Spiel reinzukommen. Wir hatten ja auch mit Daniel Biermann und Bosko Trivic zwei Spieler in der 4er Kette, die ihr allererstes Spiel für uns gemacht haben. Dass wir dann gleich mit der ersten Ecke das 1:0 bekommen war extrem bitter und hat die Aufgabe nicht leichter gemacht. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft riesen Respekt zollen, wie sie sich zurück in das Spiel gearbeitet hat und es auf Augenhöhe gestalten konnte. Mit dem Ausgleichstreffer in der zweiten Halbzeit war es ein sehr intensives Spiel. Wir hätten gerne den Punkt mitgenommen, gerade im Hinblick auf unsere Großchancen kurz vor Schluss. Nichtsdestotrotz bin ich absolut positiv gestimmt durch unser Auftreten,“ erklärte Rains Chefanweiser Tjark Dannemann die Niederlage im Eröffnungsspiel. „Am Dienstag haben wir bereits die nächste Chance, die ersten Punkte zu holen. Wir freuen uns natürlich auf zahlreiche Unterstützung für unsere junge Truppe,“ fügte er hinzu. Anpfiff des Spiels gegen den Aufsteiger FC Sonthofen ist um 18:30 Uhr im Georg-Weber-Stadion.

Geschäftsführer Günther Reichherzer, der bei der Vereinsvorstellung den TSV Rain präsentierte, äußerte sich nach dem Spiel wie folgt: „Es war wie erwartet ein hart umkämpftes Spiel für uns. Kirchanschöring zeigte sich in der Offensive flexibel, zu Beginn hatten wir Schwierigkeiten, konsequent gegen den Ball zu arbeiten. Im Laufe des Spiels steigerten wir uns jedoch zunehmend. In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spiel ausgeglichener. Durch Einzelaktionen konnten wir uns immer besser durchsetzen. Am Ende war die Niederlage unnötig, ein Unentschieden wäre definitiv verdient gewesen. Dennoch möchte ich auch dem SV Kirchanschöring für ihren engagierten Einsatz über die gesamten 90 Minuten gratulieren.“

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Thorsten Nicklas, Dominik Auerhammer, Felix Bischoff, Elias Huber, David Lobendank (83. Jonas Kronbichler), Maximilian Reiter, Manuel Omelanowsky (92. Luca Obirei), Simon Jauk (63. Julian Galler), Samuel Schwarz (63. Dominik Buxmann), Erich Kirchgessner (80. Christoph Wengler) – Trainer: Mario Demmelbauer

TSV Rain/Lech: Florian Rauh, Jannik Schuster, Benito Alisanovic (63. Fabian Triebel), Daniel Biermann, Bosko Trivic, Dominik Schröder, Muris Avdic (63. Marco Luburic), Michael Senger, Benjamin Krist, Tim Härtel (88. Julian Bosch), Gabriel Hasenbichler – Trainer: Tjark Dannemann

Tore: 1:0 Elias Huber (2.), 1:1 Marco Luburic (68.), 2:1 Dominik Buxmann (90.+1)

Schiedsrichter: Philipp Götz (Ettmannsdorf)

Zuschauer: 814