TSV Rain mit verdienter Niederlage bei Tabellenletztem Heimstetten

Trotz einer 1:0-Führung beim abgeschlagenen Tabellenletzten, durch ein Tor von Tim Härtel in der 58. Minute, schaffte es der TSV Rain nicht, diese über die Zeit zu bringen und verlor verdient mit 1:2. Im gesamten Spielverlauf waren die Oberbayern das stärkere und engagiertere Team.

Rains Cheftrainer Maximilian Käser änderte seine Startelf nach der deftigen 1:6-Heimniederlage gegen den VfB Eichstätt auf zwei Positionen: Fabian Eutinger stand für Kevin Schmidt (Bank) zwischen den Pfosten und Lucas Schraufstetter spielte für Patrick Högg, der ebenfalls auf der Bank Platz nahm.

Als drei Minuten nach Anpfiff vor 140 Zuschauern Blerand Kurtishaj mit einem harmlosen Schuss den Torwart der Gastgeber prüfte, war das für lange Zeit die letzte Offensivaktion der Gäste. Ganz anders die Hausherren, die sofort aufs Tempo drückten und die Spielführung übernahmen. Nach knapp einer Viertelstunde beinahe die Führung für Heimstetten, als Valentin Micheli einen Freistoß aus 17 Meter an die Querlatte hämmerte. Elf Minuten später herrschte nach einer Ecke von rechts Verwirrung im Rainer Strafraum: Jasper Maljojokis Schuss aus sechs Metern prallte von David Bauer vor die Füße von Sebastian Rosina, der aus sechs Meter zentral abzog aber am Rainer Torwart Fabian Eutinger scheiterte, der den Ball in die Mitte abwehren konnte zu Mohamad Awata, der die Kugel nicht richtig traf und weit übers Tor schoss. Das Spiel verflachte etwas und die Blumenstädter fanden besser ins Spiel ohne große Akzente zu setzen. Kurz vor dem Pausenpfiff holte Valentin Micheli Rains Goalgetter Jonas Greppmeir im Strafraum von den Beinen. Der sicher leitende Schiedsrichter Christopher Knauer zeigte ohne zu zögern sofort auf den Punkt. Entgegen der alten Fußballweisheit, die besagt, dass der Gefoulte besser nicht selbst den fälligen Elfmeter schießen sollte, schnappte sich Greppmeir den Ball und scheiterte mit dem Strafstoß an Maximilian Riedmüller im Tor der Gastgeber. Mit einem schmeichelhaften 0:0 für die Lechstädter wechselte man die Seiten.

Beide Mannschaften starteten temperamentvoll in die zweite Halbzeit. Tim Härtel bediente in der 51. Minute Lucas Schraufstetter, der von rechts kommend aber am Schlussmann der Hausherren seinen Meister fand. Drei Zeigerumdrehungen später setzte Lukas Riglewski den Nachschuss nach seinem abgewehrten Freistoß an die Unterkante der Latte. Viel Pech für die Heimelf, die zum zweiten Mal am Aluminium scheiterten. Etwas überraschend die Rainer Führung: Nach einer missglückten Kopfabwehr von Sebastian Burke landete der Ball bei Tim Härtel (58.), der direkt aus 14 Meter abzog und zum 1:0 aus Rainer Sicht einnetzte. Keineswegs geschockt von dem Rückstand drückten die Heimstettener aufs Tempo und belohnten sich in der 70. Minute durch einen Kopfballtreffer von Valentin Micheli aus kurzer Distanz ins lange Eck. Acht Minuten später erzielte der eingewechselte Meriton Vrenezi nach Zuspiel von Severin Müller aus fünf Meter die Führung für die Heimelf. Das 2:1 verkündete der Stadionsprecher mit solch einer überschäumenden Euphorie, dass man Angst haben musste, die Lautsprecher überleben das nicht – kein Wunder, seit 10 Spieltagen wartete der SV Heimstetten auf einen Sieg. Bis zum Schluss tat sich allerdings nichts mehr und der TSV Rain trat enttäuscht vom Ergebnis ohne Punkte die Heimreise an.

„Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben die Schmach vom letzten Wochenende weggemacht und gezeigt, was wir können. Letztendlich war es leider so, dass die Tore zu einfach gefallen sind. Da müssen wir schauen, dass wir diese Fehler abstellen, denn dann gewinnen wir dieses Spiel,“ analysierte Rains Coach Maximilian Käser die Niederlage.

SV Heimstetten: Maximilian Riedmüller, Sandro Sengersdorf, Jasper Maljojoki, Sebastian Rosina (29. Sebastian Burke), Ikenna Ezeala (81. Alexis Alban Fambo), Severin Müller, Valentin Micheli (86. Sam Zander), Mohamad Awata, Carl Weser (68. Meriton Vrenezi), Lukas Riglewski, Emre Tunc (87. Daniel Steimel) – Trainer: Roman Langer – Trainer: Christoph Schmitt

TSV Rain/Lech: Fabian Eutinger, David Bauer, Lukas Gerlspeck, Angelo Mayer (85. Arif Ekin), Jannik Schuster, Altin Maxhuni, Kevin Gutia, Lucas Schraufstetter (70. Dominik Schröder), Blerand Kurtishaj (75. Patrick Högg), Jonas Greppmeir, Tim Härtel – Trainer: Maximilian Käser

Tore: 0:1 Tim Härtel (58.), 1:1 Valentin Micheli (70.), 2:1 Meriton Vrenezi (78.)

Gelbe Karten: Ezeala, Awata – Kurtishaj, Maxhuni, Schuster, Gerlspeck, Schröder.

Schiedsrichter: Christopher Knauer (Isling)

Zuschauer: 140

Besondere Vorkommnisse: Jonas Greppmeir (TSV Rain/Lech) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Maximilian Riedmüller (45.).