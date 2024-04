TSV Rain verliert auch bei Türkspor Augsburg

Auch das dritte Spiel in Folge verlor der TSV Rain am 27. Spieltag beim Türkspor Augsburg. Trotz einiger vielversprechender Chancen im ersten Durchgang blieb die Mannschaft ohne Treffer. Nach einer gelb-roten Karte in der 52. Minute verlor das Team seinen Rhythmus und musste sich am Ende mit einem 0:2 geschlagen geben.

Nach der 1 : 3-Niederlage gegen den TSV Landsberg veränderte Rains Trainer David Bulik seine Startelf auf drei Positionen: Etienne Perfetto, Renato Domislic und Marc Sodji spielten von Anfang an für Tim Härtel (Bank), Matej Rados (rotgesperrt) und Gabriel Hasenbichler.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die bereits nach vier Minuten in Führung hätten gehen können, doch bei einem Schuss von Jannik Schuster aus 17 Metern stand der Pfosten im Weg. Nach zehn Minuten waren die Ballbesitzanteile nahezu ausgeglichen. Julian Bosch versuchte es aus 18 Metern, jedoch flog der Ball knapp über das Augsburger Tor. Zwei Minuten später parierte Torhüter Florian Rauh einen Schuss von Dominik Krachtus – die einzige nennenswerte Offensivaktion der Augsburger in der ersten Halbzeit. Die Blumenstädter hingegen hatten mehrere gefährliche Szenen: Renato Domislic verfehlte knapp sein Ziel nach einem herausragenden Zuspiel, und kurz vor der Pause versäumte es Dominik Schröder, auf das leere Tor zu zielen, anstatt auf den im Abseits stehenden Marc Sodji zu passen. So blieb es torlos zur Halbzeit.

Sechs Minuten nach Wiederanpfiff sah Etienne Perfetto nach einem Foul im Mittelfeld die gelbe Karte. Nur eine Minute später beging er im Strafraum ein weiteres Foul, was zur gelb-roten Karte und einem Elfmeter für die Heimmannschaft führte. Jeton Abazi verwandelte sicher zur Führung für Türkspor. Danach spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab, Strafraumchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. In der 79. Minute verpasste Mark Sodji knapp eine Hereingabe von Siegfried Kübler, und drei Minuten vor Schluss nutzte Jeton Abazi einen Fehler der Rainer Abwehr, um auf 2:0 zu erhöhen. Nach dem Abpfiff war die Enttäuschung in den Reihen der Rainer Spieler unübersehbar.

Trainer David Bulik äußerte sich nach dem Spiel frustriert: „Wir hätten in der ersten Halbzeit mindestens zwei Tore erzielen müssen. Bei einer 2:0-Führung ist das Spiel normalerweise gewonnen. Es ist ärgerlich, wie es nach der Halbzeit gelaufen ist. Wir sind sehr enttäuscht, da wir gehofft hatten, mit einem Sieg einen neun-Punkte-Vorsprung vor den Relegationsplätzen zu erreichen. Aber das hat leider nicht funktioniert.“

Türkspor Augsburg: Batuhan Tepe, Emre Kurt, Vitaly Blinov, Odin Redier, Sebastian Mitterhuber (37. Tugay Demir), Berkan Aydin (46. Vitaly Blinov), Ihor Yarovoi, Dominik Krachtus (90. Arlind Qarri), Turgay Karvar (91. Azizbek Abduganiyev), Jeton Abazi (88. Antonio Stoykovski), Mehmet Ali Fidan – Trainer: Ajet Abazi – Trainer: Burak Sirtkaya

TSV Rain/Lech: Florian Rauh, Jannik Schuster (90. Sadri Pacolli), Julian Bosch (77. Siegfried Kübler), Benito Alisanovic, Dominik Schröder, Michael Senger, Benjamin Krist, Eugen Belousow, Etienne Perfetto, Renato Domislic (64. Tim Härtel), Marc Sodji (90. Muris Avdic) – Trainer: David Bulik

Tore: 1:0 Jeton Abazi (53. Foulelfmeter), 2:0 Jeton Abazi (87.)

Gelb-Rot: Etienne Perfetto (52./TSV Rain)

Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött)

Zuschauer: 100