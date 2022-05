TSV Schwaben-Präsident Pleitner mit Verdienstplakette in Silber ausgezeichnet

Für besondere Verdienste im Sport wurde Hans-Peter Pleitner die Verdienstplakette in Silber des BLSV Bayerischen Landessportverbandes durch den Vizepräsidenten Bernd Kränzle an seinem Ehrentag, dem 60. Geburtstag persönlich verliehen.

Der Präsident des TSV 1847 Schwaben Augsburg e.V. feierte am gleichen Tag seinen 60. Geburtstag, als der Olympiapark in Augsburg am 29.04.2022 nach zweijähriger Bauzeit offiziell an die Stadt Augsburg übergeben wurde.

So schnell wird Pleitner seinen runden Geburtstag nicht vergessen, denn die Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg Eva Weber gratulierte ihm vor über 100 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Sport und am Abend ging das eigentliche Geburtstagsfest dann im Kreise seiner liebsten Freunde und Weggefährten aus den vergangenen Jahrzehnten weiter. Dort konnten ihn seine Kanu Schwaben richtig überraschen, denn sie schenkten dem Präsidenten des TSV 1847 Schwaben Augsburg e.V. neben einem Paddel einen Aufsteller mit all seinen Abteilungen zum 175. Jubiläum des Großvereins. Da staunte der Präsident nicht schlecht, die Kanu Schwaben haben ihn hiermit total überrascht. Im September wird es aber eine große 175 Jahr Feier geben!

Marianne Stenglein