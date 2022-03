Tuberkulose in Bayern rückläufig

Die Infektionszahlen zur Tuberkulose in Bayern sinken. Darauf weist das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) anlässlich des Welttuberkulosetages am 24. März 2022 hin.

Doch auch bei aktuell rückläufigem Trend zeigen die an das LGL übermittelten Daten, dass Prävention, Diagnose und Therapie in Bezug auf Tuberkulose weiterhin wichtige Aufgaben für den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung bleiben. So wurden im Jahr 2021 524 Tuberkulosefälle an das LGL übermittelt. „Tuberkulose ist immer noch eine der weltweit häufigsten schweren Infektionskrankheiten“, sagt LGL-Präsident Prof. Christian Weidner und ergänzt: „Bei zuverlässiger Einnahme der Medikamente und ausreichend langer Therapie, in der Regel handelt es sich um sechs Monate, lässt sich Tuberkulose jedoch meist erfolgreich behandeln.“

Der seit dem Jahr 2017 (damals 872 gemeldete Fälle) bestehende rückläufige Trend der an das LGL übermittelten Tuberkulosefälle setzt sich somit auch 2021 fort, nachdem es zuvor in den Jahren 2015 (1.047 gemeldete Fälle) und 2016 (1.036 gemeldete Fälle) zu einem Anstieg gekommen war. Danach sanken die Zahlen im Jahr 2018 auf 854, 2019 auf 750 und 2020 auf 627 Fälle. Wie in den Vorjahren waren auch 2021 in Bayern Männer häufiger als Frauen betroffen. Am höchsten lagen die Fallzahlen 2021 bei Männern der Altersgruppe 20-24 Jahre, bei Frauen in der Altersgruppe 25-29 Jahre.

Tuberkulose ist eine nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) meldepflichtige bakterielle Infektionskrankheit. Hauptsächlich befällt Tuberkulose die Lunge, es können aber auch andere Organe betroffen sein. Es können Symptome wie Schwäche, Fieber, Nachtschweiß, Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme sowie insbesondere langanhaltender Husten, gelegentlich mit blutigem Auswurf, auftreten. Die Übertragung der Tuberkulose erfolgt fast ausschließlich von Mensch zu Mensch durch Einatmung kleinster Tröpfchen (Aerosole). Eine zentrale Rolle spielen dabei Art und Dauer des Kontaktes mit Personen, die an offener Lungentuberkulose erkrankt sind und somit Tuberkulosebakterien über die Atemwege ausscheiden.

Das LGL veröffentlicht auf seinen Internetseiten Informationen zu Tuberkulose in 19 Sprachen, unter anderem in Ukrainisch: Downloads Gesundheit (bayern.de)

Allgemeine Informationen zu Tuberkulose finden sich unter https://www.lgl.bayern. de/gesundheit/ infektionsschutz/ infektionskrankheiten_a_z/ tuberkulose/index.htm