Türkheim | Auto prallt in Zug – Zwei Personen verletzt

Am Freitagnachmittag ereignete sich an einem beschränkten Bahnübergang in Türkheim ein Bahnunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 61-jähriger Unterallgäuer missachtete das Rotlicht und die abgesenkte Bahnschranke. Dabei fuhr er mit seinem Fahrzeug zunächst gegen die Schranke und kollidierte anschließend mit einem passierenden Personenzug. Bei der Kollision wurden sowohl der Fahrer, als auch seine 59-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide mussten im Anschluss mittels Sanka in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Lokführerin, sowie deren Fahrgäste, blieben glücklicherweise unverletzt.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Personenzug blieb fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 35.000 Euro. Warum der Mann das Rotlicht missachtete, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr erstattet.

