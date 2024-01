Tumulte in der Augsburger Fuggerstraße – Polizeibeamte werden mit Raketen beschossen

Am Neujahrstag kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem Tumult. Dabei wurden zwei Raketen in Richtung von Polizeibeamten geschossen. Niemand wurde verletzt.

Kurz nach Mitternacht hielten sich zahlreiche Personen in der Fuggerstraße auf. Die Stimmung wurde zunehmend aggressiver. Aus diesem Grund zeigte die Polizei entsprechende Präsenz.

Währenddessen schoss ein Mann zwei Raketen in Richtung der Einsatzkräfte ab.

Mindestens eine Rakete verfehlte eine Polizeibeamtin nur knapp. Der Mann zog sich daraufhin zurück.

Die Person, die in die Menge zurückgelaufen ist, konnte bisher nicht identifiziert werden.

Aufgrund des Verhaltens der anwesenden Personen musste die Polizei die Fuggerstraße räumen. Dadurch beruhigte sich die Lage vor Ort. Es kam zu keinen weiteren Straftaten oder Tumulten.

Die Polizei ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Mann, der Raketen in Richtung der Einsatzkräfte abgefeuert hat. Er wird wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie versuchter Körperverletzung angeklagt.