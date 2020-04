TV-Tipp | 100 Jahre Kicker: Ein Sportmagazin schreibt Geschichte

Samstags um 18:00 Uhr gibt es die „Sportschau“, um 20:00 Uhr läuft immer die „Tagesschau“ und jeden Montag und Donnerstag kommt der „Kicker“. Das Sportmagazin ist eine der wenigen Konstanten in einer Zeit, in der sich so viel so rasant verändert. Der „Kicker“ ist eine echte Institution. Und das schon seit 100 Jahren.



Anlässlich des runden Geburtstages blickt Autor Andreas Kramer in der Dokumentation „100 Jahre Kicker: Ein Sportmagazin schreibt Geschichte“ auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der wohl bekanntesten deutschen Zeitschrift, die sich primär mit Fußball beschäftigt. Der „Kicker“ ist heute aber weit mehr als ein reines Printprodukt, er ist auch im Digitalen angekommen. Im Film wird gezeigt, wie sich das Magazin über die Jahrzehnte verändert hat, was gleichgeblieben ist und wie Leser und Profifußballer auf ihn blicken.



Darüber hinaus kommen Fußballgrößen wie Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Matthias Sammer, Berti Vogts und Christoph Kramer zu Wort. Es werden aber auch treue Leser wie Erhard Herich besucht, der das Sportmagazin seit Bundesligagründung kauft. Mittlerweile ist Herich erblindet und lässt sich daher aus dem Heft vorlesen. Die konkrete Arbeit eines „Kicker“-Reporters erleben die Zuschauer am Beispiel der beiden Urgesteine Frank Lußem und Karlheinz Wild. Sie wurden rund um das Bundesligaspiel 1. FC Köln gegen Bayern München begleitet. Zudem wird gezeigt, was parallel in der Verlagszentrale in Nürnberg passiert, wo alle Fäden an einem Bundesliga-Spieltag zusammenlaufen. Außerdem berichtet der Buchautor Bernd-M. Beyer, spezialisiert auf Fußballgeschichte, über den „Kicker“-Gründer Walther Bensemann, einen der wichtigsten Wegbereiter des Fußballs in Deutschland.



Die „Sportschau“-Dokumentation, die Das Erste am Ostersonntag, 12. April 2020, um 19:15 Uhr ausstrahlt, bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Reportagen, Fußball-Anekdoten und Hintergrund-Informationen über das Sportmagazin, seine Geschichte und seine Macher.