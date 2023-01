Am Neujahrsabend sticht „Das Traumschiff“ in Richtung Bahamas in See, und auf einer „Kreuzfahrt ins Glück“ geht es für die Passagiere nach Ligurien.

Die Reise des „Traumschiffs“ führt Kapitän Max Parger und seine Crew zu einem der schönsten Reiseziele: den Bahamas. Eine Reise, die für einige Gäste große Überraschungen bereithält.

Vor 20 Jahren haben sich Melanie und ihr Mann Philipp Singer dort kennen und lieben gelernt. Doch Melanies Erinnerungen sind getrübt, da sie damals nach einem Bootsunfall drei Wochen im Koma lag. Die Reise fördert eine Wahrheit zu Tage, die ihre Ehe zu belasten droht.

Ebenfalls an Bord ist die Ärztin und Psychotherapeutin Dr. Marie Wagner. Begleitet wird sie von ihrem Sohn Tomas „Tom“, der frisch verliebt seine neue Freundin Clara Müller mit an Bord bringt. Was er nicht weiß: Seine Mutter ist die Therapeutin der deutlich älteren Clara. Dr. Marie Wagner war es auch, die Clara zu einer neuen Beziehung ermutigt hatte, ohne aber zu ahnen, dass es sich bei der neuen Liebe um ihren eigenen Sohn handelt.

Roman Schmidt und Sebastian Prinz sind beste Freunde, die all ihr Geld gemeinsam verloren haben. Überraschend treffen sie an Bord auf Maik Quast, den Mann, der Schuld an ihrem Unglück hat. Spontan geben sie sich als homosexuelles Paar aus, um an einen teuren Diamantring zu kommen, den Maik seiner Freundin Natascha geschenkt hat. Dabei unterschätzen die Freunde aber den Charme der jungen Frau.

ZDF: Sonntag, 1. Januar 2023, 20.15 Uhr

ZDFmediathek: ab 24. Dezember 2022, 10.00 Uhr, für ein Jahr