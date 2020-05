TV-Tipp | „Andrea Berg – Das Leben ist ein Mosaik“ mit Giovanni Zarrella im ZDF

Sängerin Andrea Berg präsentiert exklusive Konzerthighlights und gewährt Einblicke in ihr Privatleben: In „Andrea Berg – Das Leben ist ein Mosaik“ erwartet die ZDF-Zuschauer am Samstag, 2. Mai 2020, 20.15 Uhr, eine außergewöhnliche Live-Performance mit den Liedern ihres aktuellen Erfolgsalbums „Mosaik“. Zwischen den Songs trifft Moderator und Sänger Giovanni Zarrella Andrea Berg in ihrem Zuhause.

Am 15. Februar 2020 spielte Andrea Berg in der Wiener Stadthalle ein großes Konzert im Rahmen ihrer „Mosaik-Tour“. Mehr als 15.000 begeisterte Fans feierten an diesem musikalischen Abend ihre größten Hits. Nun bietet das ZDF allen Fans an, die die Tour aufgrund des Corona-Virus verpasst haben, in den Genuss dieses exklusiven Konzerthighlights zu kommen.

Sowohl beim Konzert in Wien mit ihren größten Hits als auch beim Treffen mit Giovanni Zarrella in privater Atmosphäre zeigt die Sängerin Emotionen und erzählt die Geschichten hinter ihrer großen Karriere. Worum es in ihren Liedern geht, welche persönlichen Erlebnisse ihre Texte inspirieren – das erzählt Andrea Berg bei sich zu Hause in Aspach ihrem Kollegen und guten Freund Giovanni Zarrella, der mit seinem aktuellen Schlager-Album zurzeit selbst für Furore sorgt.

Die Sendung wird unter den Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit Corona und einer Risikominimierung entsprechen.