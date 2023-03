TV-Tipp | Auf dem Nockherberg 2023 – Die Starkbierprobe

Nach zwei Absagen und einem gefeierten digitalen Starkbieranstich gibt es heuer wieder ein Politiker-Derblecken vor vollem Saal auf dem Münchner Nockherberg. Fastenredner ist Maximilian Schafroth, das Singspiel kommt von Stefan Betz und Richard Oehmann.

Durch den Live-Abend führen Ursula Heller, Christoph Deumling und Sandra Rieß: am Freitag, 3. März 2023, um 19 Uhr barrierefrei mit Audiodeskription und Untertiteln im BR Fernsehen sowie die Fastenrede live im Hörfunkprogramm BR Heimat. In der ARD Mediathek ist die Sendung im Livestream zu sehen und danach dauerhaft verfügbar.

Im Anschluss an die Starkbierprobe folgt im BR Fernsehen „Sauber derbleckt – Die Gesprächsrunde zum Nockherberg“ (ab 22.00 Uhr).

Zahlreiche Sendungen im BR Fernsehen stimmen auf die diesjährige Starkbierprobe ein: „Bayern, Bier und Politik. Visionen auf dem Nockherberg“ mit Ursula Heller und Werner Schmidbauer am Sonntag, 26. Februar, um 20.15 Uhr, zwei „Nockherberg-Nächte“ mit den Starkbierproben aus den Jahren 2001 – 2003 und 2004 – 2005 (25.2. und 26.2.) sowie „Bestes Kabarett! Nockherberg-Highlights“ mit einem Rückblick auf die jüngere Vergangenheit des Derbleckens am Donnerstag, 2. März, um 21.00 Uhr.

Am Samstag, 4. März, zeigt das BR Fernsehen die Starkbierprobe 2023 um 20.15 Uhr noch einmal.