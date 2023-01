DSDS wird 20: Die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“

Bohlen is back! Am Samstag, 14. Januar 2023, 20.15 Uhr, geht mit „Deutschland sucht den Superstar“ Europas erfolgreichste Talentshow in die Jubiläumsstaffel bei RTL. 20 Jahre DSDS – da darf Dieter Bohlen natürlich nicht fehlen, das weiß auch der Poptitan: „DSDS? Das D steht für Dieter!“