Die Bundesregierung steht vor einem heißen Herbst, auf die Bürgerinnen und Bürger kommen hohe Belastungen zu. Die Ampel schnürt ein Entlastungspaket nach dem anderen und streitet hörbar über die Inhalte. Der Kanzler und die SPD stecken im Umfragetief. An Themen mangelt es also nicht, wenn sich Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag, 4. September 2022, 19.10 Uhr im ZDF, den Fragen von Theo Koll stellt – als Gast des „Berlin direkt“-Sommerinterviews.

Auf ZDFheute.de und in der ZDFmediathek ist das Interview am Sonntag, 4. September 2022, bereits ab circa 17.30 Uhr zu sehen.

Am Interviewtag empfängt Olaf Scholz mittags den Ministerpräsidenten der Ukraine, Denis Schmyhal, zum gemeinsamen Gespräch über den aktuellen Krieg und den Wiederaufbau in der Ukraine.

Das knapp 20-minütige ZDF-Gespräch mit dem Bundeskanzler bildet den Abschluss der diesjährigen Staffel mit neun „Berlin direkt“-Sommerinterviews. Gestartet war der Gesprächsreigen am 3. Juli 2022 mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Gast bei „Berlin direkt“-Moderatorin Shakuntala Banerjee. Die weiteren Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen waren: Martin Schirdewan, Ko-Vorsitzender der Partei Die Linke, die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, die Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang, die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel, der FDP-Vorsitzende Christian Lindner und der CSU-Vorsitzende Markus Söder

Seit 34 Jahren sind die Sommerinterviews fester Bestandteil des ZDF-Informationsprogramms im Juli und August. Das erste ZDF-Sommerinterview wurde 1988 im Rahmen der Sendung „Bonn direkt“ ausgestrahlt

Nach der „Sommerinterview“-Staffel ist „Berlin direkt“ am Sonntag, 11. September 2022, 19.10 Uhr, im ZDF wieder auf Sendung. Theo Koll begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer aus einem runderneuerten Studio in frischem Design