TV-Tipp | „Das Traumschiff“ ankert vor den Seychellen

Leinen los! Am Freitag, 1. Januar 2021 ankert „Das Traumschiff“ im ZDF um 20.15 Uhr vor den Seychellen.

Die Crew und Passagiere des „Traumschiffs“ reisen um 20.15 Uhr auf die Seychellen. Mit an Bord ist unter anderen die berühmte Sängerin Stella Berger (Julia Dietze), die von ihrem Bodyguard Leo (Moritz Otto) begleitet wird. Seit einiger Zeit wird Stella von einem Stalker belästigt. Auf der Kreuzfahrt will sie Abstand gewinnen und zur Ruhe kommen. Doch dann läuft ihr Musikproduzent Ben Friedmann (Daniel Aichinger) über den Weg, der sie vor einigen Jahren beruflich hintergangen hat. Stella will, dass er sich von ihr fernhält, was Ben sichtlich schwerfällt. Und auch TV-Koch Horst Lichter ist ein großer Fan von Stella und hätte sie gern zu Gast in seiner Show. Hanna Liebhold kann gerade noch verhindern, dass Bodyguard Leo den Koch zu Boden ringt. In weiteren Rollen spielen Michaela Rosen, Liza Tzschirner, Simon Licht, Laura Karasek, Alena Gerber und viele andere.

Um 21.45 Uhr, gibt es in „Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Tirol“ Grund zu feiern: Tom wird 40 Jahre alt, möchte aber nicht, dass jemand eine Überraschung für ihn vorbereitet. Doch da hat er die Rechnung ohne seine Mutter Kerstin (Gila von Weitershausen) gemacht. Diese ist heimlich an Bord gekommen und hat sich mit der Crew verbündet, um ihrem Sohn eine Feier zu organisieren.