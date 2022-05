TV-Tipp | Der Kultfilm „Manta Manta“

Berties Leben dreht sich um drei Sachen: seinen getunten Opel Manta, seine Freundin Uschi und seine Clique. Als er es mit dem Mantahassenden Mercedesfahrer Axel aufnimmt, verspielt er beinahe seine ganze zukünftige Existenz mit Uschi…

Berties Leben dreht sich um drei Sachen: seinen getunten Opel Manta, seine Freundin Uschi und seine Clique. Auch Gerd, Klausi und Hakan haben nichts anderes im Kopf, als ihre geliebten Flitzer zu frisieren und Rennen zu fahren. Nach einem Rennen, bei dem Berti einen GTI furchtbar alt aussehen lässt, fordert er den ständig nervenden und Manta-hassenden Mercedesfahrer Axel heraus, gegen ihn zu fahren. Dabei setzt Berti das Geld, mit dem seine Freundin Uschi und er sich eine gemeinsame Wohnung leisten wollten, aufs Spiel. Zu allem Übel mischt sich in den Streit der beiden bald der windige Ferrarifahrer und Diskothekenbesitzer Helmut ein. Er baggert Berties Freundin an und möchte sie für eine Misswahl in seiner Disko gewinnen. Doch damit nicht genug: Inzwischen hat Klausi Gerds Manta mit bleihaltigem Benzin betankt und ihn dann bei einer kleinen Spritztour versehentlich im See versenkt. Wenig später verliebt Gerd sich in eine „Ente“ fahrende Öko-Tussi und Berties Manta erleidet auf dem Weg zum Stadion einen Kolbenfresser. Bertie und Gerd bauen daraufhin einen Rennmotor aus einem 100.000-Mark-Wagen in den Manta ein. Doch Berti kann das Rennen nicht mehr fahren: Nach einem fundamentalen Besäufnis ist er sternhagelvoll. Nun schlägt Klausis Stunde! Er soll mit Berties getunten Manta Axel im Straßenrennen in seinem ebenfalls modifizierten roten Mercedes 190 Evo 1 besiegen…

Der Kultfilm „Manta Manta“ mit Tina Ruland und Till Schweiger wird am 11. Mai 2022 20:15 Uhr auf Nitro gezeigt.