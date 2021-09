TV-Tipp | Die große „Terra X“-Show – Kräfte der Natur

Am Mittwoch, 22. September 2021, 20.15 Uhr, geht „Die große Terra X-Show“ mit Johannes B. Kerner in eine nächste Runde. Im Mittelpunkt dieser Ausgabe stehen „Kräfte der Natur“, über die man nur staunen kann.

Mit den „Terra X“-Experten Harald Lesch und Dirk Steffens geht Johannes B. Kerner den Naturgewalten auf den Grund, die unsere Erde geformt haben und unser Leben bestimmen.

In Einspielfilmen stellen unter anderen Michael Kessler, Franziska van Almsick und Mai Thi Nguyen-Kim Phänomene wie Blitze, Gravitation und Gletscher vor. Und im Studio treten vier prominente Gäste in einem spannenden und unterhaltsamen Wissensduell gegeneinander an, um den Gewinn von 20 000 Euro für einen guten Zweck zu spenden.