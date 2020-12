TV-Tipp | Die ultimative Chart Show – Best of 2020 – Die erfolgreichsten Hits des Jahres

Die olympischen Spiele in Tokio und die Fußball-Europameisterschaft sollten u.a. das Jahr 2020 prägen. Doch mit der weltweiten COVID-19-Pandemie kam es anders. Doch welche Musik verbinden wir mit dem Jahr 2020, was sind die erfolgreichsten Single-und Album-Hits des Jahres 2020? Können deutsche Sänger wie LEA oder Nico Santos sich gegen internationale Stars wie The Weeknd oder Ava Max durchsetzen? Oliver Geissen gibt die Antwort. Welcher Hit schafft es auf den Thron? Und welche Themen, außer der Corona-Pandemie, haben das Jahr 2020 außerdem geprägt? All diese Fragen klärt Oliver Geissen in „Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Hits 2020“.

Neben den 25 größten Single-Hits und den 25 erfolgreichsten Alben in den deutschen Charts 2020 darf Oliver Geissen die Gäste, u.a. Comedian Mario Barth und die Schauspielerinnen Valentina und Cheyenne Pahde von „GZSZ“ und „Alles was zählt“ bei sich begrüßen.

Auf der Showbühne freut sich Oliver Geissen u.a. auf Pop-Newcomer Tom Gregory gemeinsam mit dem erfolgreichen DJ- und Producer-Duo VIZE, die durch den Song „Glad You Came“ bekannt wurden. Außerdem dabei der Weltmusiker Wes Madiko, der seinen Song von 1996 wieder neu aufleben lässt, Pop- und Soul-Sängerin Sarah Connor und Singer-Songwriter LEA und Nico Santos, die in diesem Jahr auch Teilnehmer der erfolgreichen Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ waren. Welcher Hit wird die Nr. 1? RTL löst diese Frage am 18.12.20 ab 20:15 Uhr auf.