Diese Weihnachten hat sich Max anders vorgestellt. Unliebsame Verwandtschaft und Streit in der Familie lassen ihn den Glauben an den Weihnachtsmann verlieren. Dass der Junge dadurch einen zornigen Weihnachtsdämon namens Krampus heraufbeschwört, wird Max erst klar, als es bereits zu spät ist. Doch hinter der Heimsuchung steckt mehr, denn für ein Familienmitglied ist es nicht die erste Begegnung mit der teufelsähnlichen Kreatur… Wie jedes Jahr freut sich der Junge auf ein besinnliches Weihnachtsfest mit seinen Eltern Tom und Sarah sowie Schwester Beth und Großmutter „Omi". Als plötzlich die halbe Verwandtschaft vor der Tür steht, nimmt das Chaos seinen Lauf. Neben Streitereien unter den Erwachsenen sind es vor allem sein Cousin Howie Jr. und seine Cousine Stevie, die Max jegliche Freude an den Feiertagen nehmen. Als Max schließlich enttäuscht dem Weihnachtsmann und den Festtagstraditionen den Rücken kehrt, beschwört er unwissentlich einen bösen Weihnachtsdämon namens Krampus herauf. Die teufelsähnliche Kreatur hat es auf alle abgesehen, die den Glauben an das besinnliche Fest verloren haben, und kommt, um sie zu bestrafen und ins Jenseits zu verbannen.

Während Krampus sein Unwesen treibt, beginnt für die zerrüttete Familie ein Kampf gegen böse Kreaturen, die der Dämon ins Haus gelassen hat. Sie müssen jetzt zusammenhalten und es mit einem grausamen Nussknacker-Soldaten, einem schaurigen Teddybär und einem gruseligen Springteufel aufnehmen. Doch hinter der Heimsuchung steckt noch mehr, denn für ein Familienmitglied ist es nicht die erste Begegnung mit Krampus…

Mit der Horrorkomödie „Krampus“ gelang es Regisseur Michael Dougherty („Superman Returns“), die aus Österreich stammende Legende des bösen Weihnachtsdämons auf die Leinwand zu bringen. Für die Hauptrollen konnte er unter anderem Oscar-Nominee und Golden-Globe-Preisträgerin Toni Collette („Sixth Sense“) sowie den aus der mehrfach Golden-Globe- und Emmy-nominierten VOX-Serie „Big Little Lies“ bekannten Adam Scott gewinnen. Die dreifach Emmy-nominierte Conchata Ferrell („Two and a Half Men“), spielt Tante Dorothy, reiht sich in den hochkarätigen Cast des Films ein. Für die Rolle des Max bekam Jungschauspieler Emjay Anthony („Die Bestimmung – Insurgent“), 2016 außerdem eine Nominierung für den Young Artist Award.

VOX zeigt „Krampus“ am 19.12.19 ab 22:25 Uhr.