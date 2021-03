TV-Tipp | Es ist wieder Zeit für neue Ideen! – „Die Höhle der Löwen“ öffnet wieder

Auch in Krisenzeiten gehen der deutschen Start-up-Szene die guten Ideen nicht aus! Nach wie vor entwickeln Gründer jede Menge Produkte, die nur darauf warten, von Kunden entdeckt zu werden. Es sind Ideen, die verblüffen, überraschen oder so naheliegend sind, dass man sich fragt, warum diesen Einfall bisher keiner hatte. Doch steckt hinter den spannenden Ideen tatsächlich ein so lukratives Geschäftsmodell, dass millionenschwere Investoren ihr eigenes Geld im Austausch gegen Firmenanteile investieren würden? Besonders mutige Jung-Unternehmer wollen das auch in Staffel 9 bei „Die Höhle der Löwen“ herausfinden.

In zwölf neuen Folgen von Deutschlands erfolgreichster Gründer-Show hoffen sie auf einen Deal mit Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer oder Ralf Dümmel. Wer bei DHDL diesmal den Grundstein für eine steile Unternehmer-Karriere legen kann, zeigt VOX in der von Amiaz Habtu moderierten Show ab 22. März 2021 immer montags um 20:15 Uhr.

Unter anderem können sich VOX-Zuschauer bei der DHDL-Frühjahrsstaffel auf Jung-Unternehmer aus dem Bereich Sport freuen, die mit innovativen Erfindungen zum Thema Fußball, Boxen, Fahrradfahren und E-Sport vor die Investoren treten. Bei Start-ups rund um Verpackung, Badezimmer, Einweggeschirr, Food und Beauty geht es wieder darum, unseren Alltag nachhaltiger zu gestalten. Einige Gründer sind von ihrer Idee so überzeugt, dass sie ein Millionenerbe in ihr Unternehmen gesteckt haben, andere lassen eine echte Marschkappelle im Studio auftreten und auch eine Ex-Dschungelcamperin wagt sich mit ihrem Start-up in „Die Höhle der Löwen“. Sie alle nehmen für den großen Business-Pitch ihren ganzen Mut zusammen – und während manche mit „nur“ 50.000 Euro frischem Kapital zufrieden wären, hoffen andere auf bis zu 1.000.000 Euro. Doch auch die Löwen müssen immer wieder über ihren Schatten springen, zum Beispiel wenn es darum geht, sich von einer echten Mücke stechen zu lassen.

Im Anschluss an die VOX-Ausstrahlung ist auch Staffel 9 von „Die Höhle der Löwen“ auf TVNOW abrufbar. Außerdem zeigen VOXup freitags um 20:15 Uhr und ntv sonntags um 15:10 Uhr die aktuelle DHDL-Folge von Montag als Wiederholung. Für hörgeschädigte Zuschauer besteht wieder die Möglichkeit, die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Gründer-Show mit Untertiteln zu sehen.