TV-Tipp | „Goodbye Deutschland!“ – Angelo Kelly und seine Familie

Zurück zu den Wurzeln. Die unfreiwillige Auszeit hat das Leben der sieben Kellys in Irland ordentlich durcheinandergewirbelt. Angelo musste seine Tour verschieben. Auf dem Tagesplan stehen nun Homseschooling und Gespräche über die Zukunft der Kinder. Gabriel und Helen sind erwachsen und schmieden eigene Pläne. Wohin zieht es Sie? Was bedeutet das für die Familienband? Persönliche Einblicke in das Leben einer außergewöhnlichen Auswandererfamilie. Seit vier Jahren begleitet Goodbye Deutschland nun schon das Leben von Angelo Kelly und seiner Familie in Irland.

Doch so turbulent wie in den vergangenen Monaten war es selten. Eigentlich wollte sich die siebenköpfige Familie in der irischen Heimat auf die große Tour im Sommer quer durch Deutschland vorbereiten. Aber inmitten unserer Dreharbeiten platzt die Nachricht von der Tourabsage. Was tun? Nur nicht in Panik geraten! Durch die vielen Konzertreisen ist Schulstoff liegengeblieben, den sie nun im Homeschooling aufarbeiten können. Das freut nicht jeden im Hause Kelly. Und in dem kleinen roten Haus auf der grünen Insel, das Angelo und Ehefrau Kira vor sieben Jahren mit ihrem letzten Geld gekauft und renoviert haben, gibt es immer was zu tun. Ein neues Gewächshaus soll her. Ganz nebenbei muss die Familie die Weichen für die Zukunft stellen. Gabriel und Helen, die ältesten Kinder, sind erwachsen geworden. Sie schmieden ihre eigenen Pläne. Wohin zieht es Sie und was bedeutet das für die Familienband? Die kleine Kelly Family hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckenden Aufstieg hingelegt. Die Hallen werden größer, die Fernsehauftritte häufen sich. Es gibt Gold und Trophäen. Kira und die Kinder werden plötzlich auch ohne Angelo auf der Straße erkannt und angesprochen. Wie gehen sie mit der neu gewonnenen Popularität um? Irland ist Zufluchtsort und Heimat. Aber ist es auch Zukunft für Angelo und seine Familie?

Es sind persönliche Einblicke in das Leben einer außergewöhnlichen Auswandererfamilie.

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“, Mo., 08.+ 15.06., jeweils 20:15 Uhr bei Vox