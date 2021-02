TV-Tipp | Jetzt heißt es wieder Bühne frei für „Let’s Dance“

Seit 15 Jahren steht „Let’s Dance“ für Diversität und Unterhaltung. Kein anderes Format vereint so viele Nationen, so viele Varianzen an Lebens- und Liebesformen und schafft es, Zuschauer und Teilnehmer Jahr für Jahr neu zu überraschen. Trotz Pandemie: Wenn Deutschlands schönste Tanzshow am Freitag, 26. Februar, 20.15 Uhr mit der Kennenlernshow in die 14. Staffel startet, ist wieder Ablenkung garantiert.

In zwölf anschließenden Shows kämpfen 14 Prominente um den Titel „Dancing Star 2021“ und versuchen, die kritische Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez, von ihrem Können zu überzeugen. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen erneut durch die Live-Shows und fiebern Woche für Woche mit den Stars mit.

Der Kampf um den Titel „Dancing Star 2021“ startet mit der großen Kennenlernshow, bei der die 14 prominenten Kandidaten erfahren, mit welchem Profitänzer sie in den folgenden Wochen oder gar Monaten das Tanzparkett unsicher machen werden. Und gleich zum Auftakt, am Freitag, 26.2., ab 23.30 Uhr, können sich die Zuschauer bei „Exclusiv Spezial“ mit Frauke Ludowig wieder auf eine packende und amüsante Berichterstattung hinter den Kulissen freuen: Direkt und live nach der Show trifft die Starexpertin die Kandidaten und auch prominente Gäste, mit denen sie gemeinsam die Show analysiert – und gibt manchen Einblick hinter die Kulissen.

Und auch 2021 gibt es im Anschluss an die 14. Staffel „Let’s Dance – Die große Profi-Challenge“: Hier dürfen die Profitänzer in einer einmaligen Live-Show beweisen, was sie sportlich und kreativ auf dem Kasten haben.

Alle Live-Shows von „Let’s Dance“ werden auch in UHD HDR ausgestrahlt. UHD-Verbreitungspartner in Deutschland sind HD+ über Satellit, die Deutsche Telekom mit Magenta TV und Wilhem.tel bzw. Willy.tel sowie Tele Columbus mit ihrer Marke PŸUR im Kabelnetz. In Österreich kann RTL UHD zudem auch über simpliTV SAT Plus empfangen werden. In der Schweiz wird RTL UHD im IPTV-Netz von Sunrise und durch den Kabelnetzbetreiber UPC verbreitet. Weitere Infos zu UHD gibt es hier: rtl-uhd.de.