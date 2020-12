TV-Tipp | Jurassic World: Das Gefallene Königreich – Free-TV-Premiere

Fortsetzung des höchst erfolgreichen Reboots: „Jurassic World“, das Reboot der „Jurassic Park“-Filmreihe, eroberte 2015 die Kinos. Mit „Jurassic World – Das gefallene Königreich“ werden nun die Abenteuer des Dino-Parks weitererzählt.

Im zweiten Teil ist die Dinosaurierpark-Insel durch einen zerstörerischen Vulkanausbruch vom Untergang bedroht. Für Neueinsteiger in das „Jurassic World“-Universum wird die Handlung verständlich vermittelt, die nahtlos an Teil 1 anschließt. Regisseur Juan Antonio Bayona („Sieben Minuten nach Mitternacht“) übernimmt die Regie von Colin Trevorrow, der dem Film als Co-Autor und Produzent erhalten bleibt und gemeinsam mit den Produzenten Steven Spielberg (R: „E. T. – Der Außerirdische“) und Thomas Tull (P: „Godzilla“) für Konstanz sorgt. Spektakuläre Action, Spannung und atemraubende Special Effects kombiniert mit dem von Hauptdarsteller Chris Pratt („Guardians oft he Galaxy“) gepflegten jugendlichen, verschmitzten Humor sind weiterhin Trumpf. In weiteren Rollen stehen u. a. Bryce Dallas („The Village – Das Dorf“) als ehemalige Parkleiterin Claire Dearing und Jeff Goldblum („Jurassic Park“) als Dr. Ian Malcolm.

Vor drei Jahren musste der Dinosaurier-Park „Jurassic World“ evakuiert werden. Ein Vulkanausbruch droht nun den Park und die Dinosaurier zu vernichten. Um die Saurier zu retten, überredet Claire Dearing Ex-Wildhüter Owen Grady auf die Insel zurückzukehren. Owen begleitet Claire, auch weil er Velociraptor „Blue“ wiedersehen will. Schnell stellen die beiden fest, dass die Geldgeber der Rettungsaktion eine ganz andere Agenda haben.

RTL zeigt den Film am Sa., 26.12.20 ab 20:15 Uhr