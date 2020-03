TV-Tipp | Kinostart verschoben – James Bond ermittelt aber im Fernsehen

Aufgrund der weltweiten Corona-Welle wurde der Start des 25. James Bond-Kinofilms verschoben. Der neue Deutschlandstart ist für den 12.November 2020 vorgesehen. Wer aber jetzt schon Lust auf die Einsätze des Doppelnullagenten hat, hat dazu in den nächsten Tagen und Wochen reichlich Gelegenheit. Einige der Filme werden in den kommenden Tagen im TV gezeigt.

24.03.2020, 20:15 bei Nitro | James Bond 007 jagt Dr. No

Geheimagent 007 James Bond wird von London nach Jamaika entsandt, um das mysteriöse Verschwinden eines Mitarbeiters des britischen Geheimdienstes aufzuklären. Dort gerät er in ein gefährliches Abenteuer, als er dem geheimnisvollen Dr. No nachspürt, der mit seiner Organisation von einer atomtechnisch hochgerüsteten Karibikinsel aus die amerikanischen Raketenstarts in Cap Canaveral zu stören versucht.

25.03.2020, 20:15 bei Nitro | James Bond 007 – Ein Quantum Trost (Daniel Craig)

Nach Vespers Tod will Bond die Männer finden, die seine große Liebe auf dem Gewissen haben. Entschlossen, die Wahrheit aufzudecken, verhören Bond und M Mr. White. Der enthüllt, dass die „Quantum“ genannte Organisation des Geschäftsmannes Dominic Greene viel komplexer und gefährlicher ist als zunächst gedacht. Inmitten eines Minenfeldes aus Betrug, Mord und Täuschung, verbündet sich 007 mit alten Freunden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

31.03.20, 20:15 bei Nitro | James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau (Sean Connery)

Die Verbrecherorganisation Phantom will drei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Entwendung einer russischen Dechiffriermaschine, den britischen und russischen Geheimdienst gegeneinander auszuspielen und die Ausschaltung des verhassten Superagenten James Bond. Unter dem Vorwand, die schöne russische Botschaftsangestellte Romanova wolle in den Westen überlaufen, wird Bond nach Istanbul gelockt, wo ihn höchst explosive Verwicklungen erwarten. James Bond, Agent 007 des Britischen Geheimdienstes, reist mit einem gefährlichen Auftrag nach Istanbul. Angeblich hat sich die schöne russische Agentin Tatiana Romanova in ein Passfoto von ihm verliebt und will mit seiner Hilfe fliehen. Ihr Angebot, dafür eine sowjetische Dechiffriermaschine auszuliefern, hält man in London zwar für eine Falle der Russen, aber das wertvolle Gerät lohnt ein entsprechendes Risiko. Noch ahnt niemand in der Londoner Geheimdienstzentrale, dass die internationale Terrororganisation Phantom mit Hilfe der schönen Russin beabsichtigt, den russischen und englischen Geheimdienst gegeneinander auszuspielen: Phantom will dem britischen Geheimdienst die Möglichkeit geben, die russische Dechiffriermaschine, Lektor genannt, in die Hand zu bekommen. Kronsteen, Planungschef und Organisationstalent im Dienste von Phantom, ist überzeugt, dass die Engländer für solch eine Aufgabe ihren besten Mann schicken werden: James Bond. Nach dem Diebstahl der Lektor soll Bond beseitigt, der Secret Service beschuldigt und die Maschine in die Hand der Terrorgruppe gebracht werden. Phantom will dann die Lektor für eine hohe Summe an die Russen zurückverkaufen. Mit diesem Plan kann zugleich auch Superagent James Bond vernichtet werden. So gerät James Bond in ein aufregendes Abenteuer, bei dem der Boss einer internationalen Verbrecherorganisation die Fäden zieht.

07.04.20, 20:15 bei Nitro | James Bond 007 – Goldfinger (Sean Connery)

Auric Goldfinger ist einer der reichsten Männer der Welt. Der Britische Geheimdienst vermutet, dass dieser millionenschwere Schurke hinter den Schmuggelgeschäften steckt, die die Goldschätze des Empires zusehends schrumpfen lassen. Er setzt seinen besten Agenten, James Bond, gegen ihn ein. Es gelingt dem Super-Gangster, James Bond gefangen zu nehmen. Goldfinger plant gerade seinen größten Coup: Er will die Goldreserven von Fort Knox plündern. Auric Goldfinger ist einer der reichsten Männer der Welt. Geldgier und Größenwahn sind seine hervorstechendsten Charaktereigenschaften. Der Britische Geheimdienst vermutet, dass dieser millionenschwere Schurke hinter den Schmuggelgeschäften steckt, die die Goldschätze des Empires zusehends schrumpfen lassen. Er setzt seinen besten Geheimagenten, James Bond, gegen ihn ein. Schon bei der ersten Begegnung in Miami verdirbt Bond dem Betrüger Goldfinger eine durchtriebene Pokerpartie. Die hübsche Hill Masterson muss dafür bitter bezahlen, denn der rachsüchtige Goldfinger lässt sie auf ungewöhnliche Weise umbringen. Doch dann gelingt es dem Super-Gangster, James Bond gefangen zu nehmen. Goldfinger plant gerade seinen größten Coup: Er will die Goldreserven von Fort Knox plündern. Dazu braucht er die Hilfe der aufregenden Pussy Galore und ihrer hübschen Pilotinnen ebenso wie ein Atomgerät aus China, an das gefesselt 007 sein letztes Stündlein erleben soll. Doch James Bond gibt noch lange nicht auf …

09.04.20, 22:05 bei VOX | James Bond 007 – Diamantenfieber (Sean Connery)

James Bond 007 spürt seinen Rivalen Blofeld auf, um den Mord an seiner Freundin Tracy zu rächen. Kurz darauf nimmt sich der Top-Agent eines neuen Falles an: Er soll mehrere Diamanten-Diebstähle aufklären. Dafür reist er nach Amsterdam, wo er die Identität eines kürzlich festgenommenen Diamantenschmugglers annimmt, um den Schmugglerring zu unterwandern. Bei den Ermittlungen trifft er dann überraschenderweise auf ein bekanntes Gesicht.

14.04.20, 20:15 auf Nitro | James Bond 007 – Feuerball (Sean Connery)

James Bond reist auf die Bahamas, wo ein mit Nuklearwaffen bestücktes Kampfflugzeug der Nato verschwunden ist. In Nassau trifft er zum ersten Mal auf die Nummer 2 des global operierenden Gangstersyndikates Phantom, Emilio Largo, und dessen schöne Geliebte Domino. Zwischen den beiden Männern beginnt ein Spiel, das Bond schließlich direkt zu dem absichtlich ins Meer gesteuerten Flugzeug führt. Dort tappt er direkt in eine Falle von Largo. James Bonds reist auf die Bahamas, wo ein mit Nuklearwaffen bestücktes Kampfflugzeug der Nato verschwunden ist. Nach einem Aufenthalt in einem schmucken Badeort, wo er sich mit einem Amok laufenden Masseur herumärgern muss, reist er weiter nach Nassau, wo er in einem Kasino zum ersten Mal auf die Nummer 2 des global operierenden Gangstersyndikates Phantom, Emilio Largo, und dessen wunderschöne Geliebte Domino trifft. Zwischen den beiden Männern beginnt ein Spiel, das Bond schließlich direkt zu dem absichtlich ins Meer gesteuerten Flugzeug führt. Dort tappt er direkt in eine Falle von Largo, der er jedoch dank des genialen Equipment seines Waffenschmieds Q entkommen kann. Mit den zusammengetragenen Informationen über den Absturzort des Flugzeuges und den Informationen über Largo entschlüsselt Bond schließlich dessen verbrecherische Absichten. Einem spektakulären Showdown im Karibischen Meer steht nichts mehr im Wege.

16.04.20, 22:25 auf VOX | James Bond 007 – Leben und sterben lassen (Roger Moore)

In New York, New Orleans und auf der Karibikinsel San Monique sterben fast zeitgleich drei Agenten des britischen Geheimdienstes auf mysteriöse Weise. Wie hängen die drei Morde zusammen, und wer steckt dahinter? James Bond 007, der Geheimagent Ihrer Majestät, soll die Hintergründe aufklären. Die Spur führt ihn zunächst zu dem New Yorker Verbrecherboss Mr. Big, der mit dem karibischen Diplomaten Dr. Kananga zusammenzuarbeiten scheint.