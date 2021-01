TV-Tipp | Länger, härter, einfallsloser: Wie sinnvoll ist der Dauerlockdown?

Kaum Kontakte, beschränkte Bewegungsfreiheit: Ist dieser Lockdown wirklich wirksam? Oder gibt es klügere Mittel, um das Virus einzudämmen, das Sterben in den Krankenhäusern zu beenden? Bleibt diese bleierne Zeit sonst, bis endlich der Sommer und die Impfung für alle kommen?

Das sind die Gäste von Frank Plasberg in der heutigen Sendung:

Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz)

Prof. Alexander Kekulé (Virologe; Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie; Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

Susanne Gaschke (Journalistin, Autorin der „Welt“ und der „Welt am Sonntag“)

Cihan Celik (arbeitet als Lungenfacharzt auf der Corona-Isolierstation im Klinikum Darmstadt)

Prof. Michael Hüther (Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln)

Das Erste zeigt „hart aber fair“ am Montag, 11. Januar 2021, 21:00 Uhr, live aus Köln.

