TV-Tipp | „Leben und sterben lassen“ – James Bond-Klasiker mit Roger Moore

In New York, New Orleans und auf der Karibikinsel San Monique sterben fast zeitgleich drei Agenten des britischen Geheimdienstes auf mysteriöse Weise. Wie hängen die drei Morde zusammen, und wer steckt dahinter? James Bond 007, der Geheimagent Ihrer Majestät, soll die Hintergründe aufklären. Die Spur führt ihn zunächst zu dem New Yorker Verbrecherboss Mr. Big, der mit dem karibischen Diplomaten Dr. Kananga zusammenzuarbeiten scheint.

Nitro zeigt am 27.04.21 um 20:15 Uhr den James Bond 007- Klassiker- Leben und sterben lassen