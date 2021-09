TV-Tipp | „Madagascar“ – Ein toller Film für die ganze Familie

Marty, ein im Zoo geborenes Zebra, sehnt sich nach Abwechslung. An seinem zehnten Geburtstag flieht er deshalb. Löwe Alex, Giraffe Melmen und Nilpferd Gloria machen sich auf die Suche nach ihrem Freund und richten ein ziemliches Chaos in New York City an. Kurzerhand finden sie sich in Kisten auf einem Schiff wieder, das die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum aussetzen soll. Doch stattdessen steuert das Schiff auf Madagaskar zu.

SuperRTL zeigt den Animation „Madagascar“ am 10.09.21 um 20:55 Uhr.