Wer kennt es nicht das Märchen von „Cinderella“? VOX zeigt nun die phantastische Verfilmung mit Cate Blanchett als böser Stiemutter.

Als der Vater der jungen Ella nach dem Tod der Mutter erneut heiratet, zieht die Stiefmutter mit ihren Töchtern bei ihnen ein. Von nun an ändert sich das Leben von Ella dramatisch: Die Stiefmutter degradiert Ella zur Dienstmagd. Als der König einen Ball veranstaltet, um für seinen Sohn eine Frau zu finden, möchte Ella daran teilhaben. Dies aber wird ihr von der neuen Mutter verboten…

VOX zeigt „Cinderella“ am 19.12.19 ab 20:15 Uhr.