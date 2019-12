Im großen ZDF-Jahresrückblick „Menschen 2019“ blickt Markus Lanz am Donnerstag, 19. Dezember 2019, 22.15 Uhr, auf die emotionalsten Höhepunkte des Jahres und präsentiert außergewöhnliche Momente bekannter und unbekannter Helden.

Zu Gast ist Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen, der am 2. Weihnachtsfeiertag als neuer Kapitän mit dem ZDF-„Traumschiff“ in See sticht.

„Die Toten Hosen“ präsentieren aus ihrem aktuellen Nummer-eins-Album „Alles ohne Strom“ ihre Single „Feiern im Regen“. Popsängerin Sarah Connor veröffentlichte im Frühjahr dieses Jahres ihr zweites deutschsprachiges Album. Ihre Single „Vincent“ ist der erfolgreichste deutsche Song 2019. Die Kelly Family stellte im Herbst ihren neuen Song „Over the Hump“ vor.

Deutschland hat zwei neue Leichtathletik-Helden: Malaika Mihambo und Niklas Kaul gewannen WM-Gold in Doha und wurden gerade zu Deutschlands Sportlern des Jahres gekürt. Triathletin Anne Haug gewann als erste deutsche Frau den Ironman auf Hawaii. Gemeinsam mit Jan Frodeno, der bei den Männern den Titel holte, sorgte sie für den größten Erfolg der deutschen Ironman-Geschichte.

Klimaaktivistin Luisa Neubauer wurde zum Gesicht der „Fridays for Future“-Bewegung in Deutschland. Sie tritt für einen Kohleausstieg bis 2030 in Deutschland und eine Klimapolitik ein, die mit dem Übereinkommen von Paris vereinbar ist.

Das Foto des Jahres zeigt den Taucher Rainer Schimpf im Maul eines Wals. Vor der südafrikanischen Küste wurde Schimpf beim Schnorcheln von einem riesigen Brydewal fast geschluckt – und wieder ausgespuckt.