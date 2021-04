TV-Tipp | „Music is what i´m living for“ – DJ BoBo-Abend eröffnet „Sing meinen Song“

Popsänger Johannes Oerding lädt zum „Tauschkonzert“ ein. Nach seiner ersten Teilnahme führt er nun als neuer Gastgeber durch die Sendung. Außerdem mit dabei: Reggae-Star Gentleman, der durch seine letzte Teilnahme zu einem deutschsprachigen Album inspiriert wurde, Show-Ikone DJ BoBo, die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, Singer-Songwriter Joris, Frontmann der Folk-Band „Mighty Oaks“ Ian Hooper sowie die Sängerin und Rapperin Nura. Der erste Abend steht klar im Zeichen der Lieder von DJ BoBo.

Songübersicht:

Stefanie Heinzmann – Love Is All Around

Nura – Freedom

Joris – There’s A Party

DJ BoBo – Colors of the World

Ian Hooper – Life Goes On

Gentleman – Let The Dream Come True

Johannes Oerding – Pray

Die 8.Staffel von Sing meinen Song – Das Tauschkonzert startet am 20.04.21, 20:15 Uhr auf Vox.