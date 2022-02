TV-Tipp | Pflichttermin für Musik- und Schlagerfans – „Die Giovanni Zarrella Show“

„Die Giovanni Zarrella Show“ wird auch 2022 zum Pflichttermin für alle Musik- und Schlagerfans: Der Sänger und Entertainer präsentiert am Samstag, 12. Februar 2022, 20.15 Uhr, live aus Halle an der Saale die neue Ausgabe seiner erfolgreichen Musik-Show im ZDF. So kurz vor dem Valentinstag steht die Show ganz im Zeichen der Liebe, in all ihren Facetten. Ab TV-Ausstrahlung ist die Show einen Monat lang in der ZDFmediathek abrufbar.

Giovanni Zarrella begrüßt viele nationale und internationale Stars und präsentiert aktuelle Hits, Überraschungen und tolle Live-Momente. Das große Opening und sein Schlager-Special mit Erfolgstiteln im neuen Arrangement sind inzwischen Markenzeichen der Show, genauso wie die Duette mit seinen Gästen und die Live-Band um Bandleader Christoph Papendieck. Und natürlich präsentiert sich Giovanni Zarrella nicht nur als charmanter Gastgeber, sondern auch als Sänger und Tänzer.

Angekündigt haben sich die Pop-Stars Wincent Weiss und LEA, die Schlager-Größen Howard Carpendale, Nino de Angelo und Matthias Reim. Patricia Kelly singt ein Duett mit dem kanadischen Star Daniel Powter. Ikone Vicky Leandros blickt auf ein besonderes Jubiläum ihres Welthits „Aprés toi“ und präsentiert ihre größten Hits. Auf der Bühne stehen zudem die Schlagergrößen Francine Jordi und DJ Ötzi sowie Tim Peters und Sonia Liebing, Schauspieler Mark Keller, Newcomer Neonlicht, die Pop-Sänger Joel Brandenstein und Leony sowie Nachwuchstalent Adriano. Aus dem Musical „Aladdin“ empfängt Giovanni Zarrella die bezaubernde „Jasmin“ zu einem Duett. Der Singer-Songwriter Milow wird mit einem aktuellen Song am Start sein. Das italienische Trio Il Volo sorgt mit einer Neuinterpretation eines Welthits von Ennio Morricone für weitere Gänsehautmomente.