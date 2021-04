TV-Tipp | Pocher vs. Influencer

Er steht wieder an der Battlefront: In der RTL-Primetime-Show „Pocher vs. Influencer“ nimmt es Oliver Pocher dieses Mal nicht mit einem, sondern gleich mit vier Rivalen auf. Seine Gegner sind genau die Influencer, zu denen er seit Längerem eine ganz besondere Beziehung pflegt. In spektakulären Spielen müssen die Teilnehmer ihren Mut, ihre Geschicklichkeit und ihren Grips unter Beweis stellen, bevor es im großen Finalspiel um die Ehre geht.

Der Gastgeber und seine Unterstützerin:



Name: Oliver Pocher (43)

Hard Facts: 2 Millionen Follower bei Instagram, 1,7 Mio. Abonnenten bei Facebook

Name: Amira Pocher (28)

Hard Facts: 961.000 Follower bei Instagram





Die Gegner:



Name: twenty4tim

Hard Facts: 2,4 Millionen Follower bei TikTok und 1,1 Mio. bei Instagram

Name: Kristina Levina (23)

Hard Facts: 591.000 Follower bei Instagram

Name: Younes Zarou (23)

Hard Facts: Reichweiten-König mit 24 Millionen Follower bei TikTok und 1,3 Mio. bei Instagram

Name: Payton Ramolla (21)

Hard Facts: 602.000 Follower bei Instagram, 500.000 Follower bei TikTok